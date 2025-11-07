    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnheuser-Busch InBev AktievorwärtsNachrichten zu Anheuser-Busch InBev
    DZ BANK stuft AB Inbev auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 68 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern habe ein insgesamt ordentliches drittes Quartal absolviert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Absatzvolumina enttäuscht, während die Profitabilität positiv hervorgestochen habe./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 54,64EUR auf Tradegate (07. November 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Axel Herlinghaus
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


