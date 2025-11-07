DZ BANK stuft AB Inbev auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 68 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern habe ein insgesamt ordentliches drittes Quartal absolviert, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei hätten die Absatzvolumina enttäuscht, während die Profitabilität positiv hervorgestochen habe./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 54,64EUR auf Tradegate (07. November 2025, 18:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

