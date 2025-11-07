    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Quartalszahlen von 149 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstums-Indikationen für Umsatz und Auftragseingang im vierten Quartal seien stark./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 125,8EUR auf Tradegate (07. November 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thorsten Reigber
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 132,51, was eine Steigerung von +5,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Quartalszahlen von 149 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag …