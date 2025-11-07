DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Quartalszahlen von 149 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstums-Indikationen für Umsatz und Auftragseingang im vierten Quartal seien stark./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 125,8EUR auf Tradegate (07. November 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

