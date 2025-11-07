Mehrheitsaktionär kauft LM Pay S.A.-Aktien: Jetzt informieren!
LM Pay S.A. sorgt für Aufsehen: Ein bedeutender Aktienkauf verändert die Besitzverhältnisse. Die Medical Finance Group S.A. stockt ihren Anteil an LM Pay S.A. auf 67,86% auf. Diese strategische Entscheidung wurde als Insiderinformation gemäß EU-Verordnung bekannt gegeben.
- LM Pay S.A. hat am 6. November 2025 bekannt gegeben, dass der Mehrheitsaktionär Medical Finance Group S.A. 2.702 Aktien erworben hat.
- Durch den Aktienkauf erhöht sich der Anteil der Medical Finance Group S.A. an LM Pay S.A. auf 67,86% des Gesellschaftskapitals.
- Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von LM Pay S.A. bleibt unverändert bei 634.347 Aktien.
- Die Mitteilung wurde als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
- Die Kontaktperson für weitere Informationen ist Grzegorz Pieszak von LM Pay S.A.
- LM Pay S.A. ist im Freiverkehr in Düsseldorf gelistet und hat die ISIN PLLMPAY00016.
