VW setzt weiter auf China - und verstärkt Engagement sogar

Tut Euch selbst mal einen Gefallen und geht doch mal in die Autohäuser oder auf Automessen. Ich habe mir jede Kiste angesehen bis 30000 Euro. Die Leute, die sich Chinakisten gekauft haben in der Nachbarschaft, die sind alle happy, bis der Tag kommt, an dem die Kiste in eine Werkstatt muß. Alle Chinahändler hier bei uns verkaufen gerne, aber wenn die Karren repariert werden müssen, gute Nacht. Nachbar mit seinem MG, der hat nach einem Jahr schon die Türdichtungen durchgescheuert. Super Qualität. Die halten bei deutschen Autos ein Autoleben. Keine Ersatzteile, niemand sonst geht da ran, vielleicht ATU, aber alle anderen lehnen ab, auch die Werkstätten um die Ecke. Da kann man dann in ein anderes Bundesland fahren. Ich persönlich finde, wenn man ein Auto mit Schiebedach will, ist der Audi Q2 der beste seiner Klasse zum fairen Preis. Ansonsten bleiben noch Taigo oder Polo. Ebenfalls gute Autos. MG hat im 3 kein Schiebedach und die Kiste ist innen komplett schwarz wie die Nacht. Bei Fahrzeugen des VW Konzernes fühlt man sich direkt wohl. Ansonsten kann man auch noch die neuen Seats Ibiza und Arona als gelungen bezeichnen. Und wenn es wirklich eine E Kiste sein muß, der neue Polo Cross wird der Hit. Und der T Roc ist der Hammer für Leute, die etwas mehr ausgeben möchten und können. Die Leute meinen immer, nur der Preis zählt. Letztlich kaufen die Leute das was sie können, mögen und gewohnt sind. Ich finde, VW ist sehr gut aufgestellt mit seiner Modellpolitik. Wenn der Polo als Verbrenner auch noch wie der Ibiza modernisiert wird, wird der sich wie geschnitten Brot verkaufen. Der Polo in der Life Ausstattung bietet ein Paket, wo alles drin ist zum fairen Preis. Navi, Ganzjahresreifen, Sitzheizung usw. und ist mit Schiebedach ausstattbar. Im Butter Brot Segment ist VW für mich nach wie vor Nr. 1 und super diversifiziert mit Audi, Skoda, Seat usw. Früher ging jeder zweite Audi nach China, man sieht sie auch überall in China. Wäre schön, wenn das ganze Handelsgedöns irgendwann vom Tisch ist. Sobald in D. die Strom- und Gaspreise fallen, kann Deutschland auch wieder mehr Gewinn einfahren. Hier verstehe ich unsere Regierung nicht, es wird viel zu lange rumgeeiert. Wir kaufen Gas ohne Ende von den USA, gleichzeitig sollen wir für Milliarden Waffen kaufen für die Ukraine, als Dankeschön zahlen wir auch noch 10-15% Zölle und die USA 0. Unfassbar.





Und wenn einer meint gegen VW wetten zu müssen, den holt bald die Realität wie bei Porsche ein, wenn die Aktie einen Schwung trotz schlechter Zahlen nach oben macht. Das hier ist nicht BYD, die immer noch Gewinne machen und trotzdem total abgeraucht sind.