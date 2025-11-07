    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAkamai Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Akamai Technologies

    Akamai Technologies Aktie bestätigt den positiven Trend - 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Akamai Technologies Aktie bisher um +9,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Akamai Technologies Aktie.

    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von CDN- und Cloud-Sicherheitslösungen, bekannt für seine globale Netzwerkinfrastruktur und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Cloudflare und AWS. Akamais Alleinstellungsmerkmale sind seine umfassenden Sicherheitslösungen und die Optimierung der Web-Performance.

    Akamai Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Akamai Technologies Aktie. Sie steigt um +9,06 % auf 72,74. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Akamai Technologies Aktie. Nach einem Plus von +4,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 72,74. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Akamai Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,49 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,05 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

    Akamai Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,86 %
    1 Monat +1,03 %
    3 Monate +5,49 %
    1 Jahr -30,68 %

    Informationen zur Akamai Technologies Aktie

    Es gibt 143 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,36 Mrd.EUR wert.

    Globale Börsen im Minus: DAX, Dow & S&P 500 unter Druck!


    An den internationalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Unternehmen dennoch glänzen. Die Märkte reagieren auf Unsicherheiten, was sich in deutlichen Verlusten widerspiegelt.

    Börsenstart USA - 07.11. - US Tech 100 schwach -0,92 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Akamai Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Akamai Technologies

    +15,30 %
    +4,76 %
    -0,01 %
    +5,55 %
    -31,46 %
    -20,63 %
    -23,74 %
    +16,30 %
    -58,36 %
    ISIN:US00971T1016WKN:928906



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
