Rathbones fordert dringende regionale Investitionen, um das Wachstum in Großbritannien anzukurbeln

Einer der führenden Vermögensverwalter Großbritanniens mit Niederlassungen und Kunden im ganzen Land kommt in einer neuen Analyse zu dem Schluss, dass Großbritannien „die geografisch ungleichste Wirtschaft der entwickelten Welt" ist

LONDON, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die kritische Unterinvestition in Regionen außerhalb des Südostens ist laut Rathbones, einer der führenden Vermögensverwaltungsgruppen Großbritanniens, ein ernsthaftes Hindernis für die wirtschaftlichen Aussichten des Landes und muss dringend angegangen werden.

Rathbones veröffentlicht seine wichtigsten Empfehlungen für den Finanzminister im Vorfeld des Herbsthaushalts und fordert die Regierung auf, die jahrelange Vernachlässigung der regionalen Finanzierung umzukehren und das Potenzial der britischen Wirtschaft insgesamt freizusetzen. Das Unternehmen warnt davor, dass Großbritannien in vielerlei Hinsicht die geografisch ungleichste Wirtschaft der entwickelten Welt ist.

In der Analyse der Firma, „Building Prosperity: Five Recommendations for Growth and Investment in the UK" hebt Rathbones hervor, wie regionale Ungleichheiten, beispielsweise bei den Infrastruktur- und Energiekosten, das wirtschaftliche Potenzial des Vereinigten Königreichs untergraben. Es werden die Pro-Kopf-Ausgaben für Verkehr angeführt, die in London um 80 % höher sind als in der Region mit den nächsthöchsten Ausgaben, Schottland. Das bedeutet, dass in jeder der neun größten Städte außerhalb Londons nur 40 % der Menschen das Stadtzentrum in 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, verglichen mit 67 % in vergleichbaren europäischen Städten.

Der Bericht Building Prosperity basiert auf einer umfassenden Analyse der Ökonomen und des Investment-Research-Teams von Rathbones sowie auf Erkenntnissen von Kunden aus dem ganzen Land. Er identifiziert fünf kritische Bereiche für politische Maßnahmen: Renten, Unternehmensbesteuerung, regionale/öffentliche Investitionen, Vermögensbesteuerung und Reform des Immobilien-/Wohnungsmarktes. Der Bericht argumentiert, dass nur ein mutiger, investitionsorientierter Ansatz den Kreislauf aus schwachem Wachstum und steigendem Steuerdruck durchbrechen kann, der die britische Wirtschaft seit Jahren beeinträchtigt.