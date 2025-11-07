Cell Impact und thyssenkrupp Automation Engineering schließen Kooperationsvertrag ab

thyssenkrupp Automation Engineering ist ein Geschäftsbereich des Segments Automotive des Industriekonzerns thyssenkrupp. Mit dem Fokus auf Antriebs- und Batteriemontagesysteme – insbesondere für die Elektromobilität – bietet das Unternehmen hochwertige, innovative Automatisierungslösungen für die Serienproduktion. Rund 1.100 Mitarbeiter sind in zehn Ländern auf drei Kontinenten für Automation Engineering tätig.

KARLSKOGA, Schweden, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact und thyssenkrupp Automation Engineering haben eine strategische Kooperationsvereinbarung für den gemeinsamen Markterfolg auf dem Gebiet des Wasserstoffs geschlossen. Die Vereinbarung beinhaltet das gemeinsame Ziel, gemeinsame Marketingaktivitäten sowie die technische Entwicklung von Bipolarplatten und Herstellungsverfahren für Brennstoffzellen und Elektrolyseure durchzuführen.

„Dieser Partner verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Automatisierung und Industrialisierung und ist für uns einfach sehr gut geeignet. Basierend auf Cell Impact Forming, unserer einzigartigen und patentierten Formgebungstechnologie, können wir das Geschäft gemeinsam mit thyssenkrupp skalieren, indem wir kostengünstige und qualitativ hochwertige Bipolarplatten entwickeln, vermarkten und an Kunden in aller Welt liefern", so Daniel Vallin, CEO von Cell Impact.

Cell Impact hat über mehrere Jahre hinweg Formgebungstechnologie und andere Prozessschritte entwickelt, um die Produktion von Bipolarplatten im industriellen Maßstab zu ermöglichen, sobald die Marktnachfrage vorhanden ist.

Das Unternehmen hat bereits mehrere Millionen Bipolarplatten hergestellt und an Kunden in Asien, Nordamerika und Europa geliefert.

Die Kooperationsvereinbarung baut auf einer Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) auf, die die Parteien im Juli 2025 vereinbart haben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Daniel Vallin

CEO und IR-Kontakt, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 oder daniel.vallin@cellimpact.com

Informationen zu Cell Impact

Cell Impact AB (publ) ist ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Bipolarplatten für die Hersteller von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren . Das Unternehmen hat mit Cell Impact Forming eine einzigartige Methode zur Formgebung bei hoher Geschwindigkeit entwickelt und patentiert, die im Vergleich zu herkömmlichen formgebenden Verfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht.

Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Sweden AB ist Certified Advisor (CA) des Unternehmens.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816029/Cell_Impact_Forming.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cell-impact-und-thyssenkrupp-automation-engineering-schlieWen-kooperationsvertrag-ab-302608911.html