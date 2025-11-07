    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEndeavour Silver AktievorwärtsNachrichten zu Endeavour Silver
    Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT)

    Vancouver, Kanada – 7. November 2025 Endeavour Silver Corp. („Endeavour” oder das „Unternehmen”) (NYSE: EXK; TSX: EDR) (- https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-terronera-will-doub ... -) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

     

    „Endeavour Silver hat ein starkes drittes Quartal hinter sich, das durch einen deutlichen Produktionsanstieg und ein robustes Umsatzwachstum gekennzeichnet war“, kommentierte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Mit einer um 88 % höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr und einem mehr als doppelt so hohen operativen Cashflow stellen wir weiterhin die Stärke unserer Bergbaubetriebe und das Engagement unseres Teams für operative Exzellenz unter Beweis. Nach der kürzlich erfolgten Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera im Oktober blicken wir mit Spannung auf das zukünftige Wachstum des Unternehmens und die kombinierte Leistung unserer vier in Betrieb befindlichen Minen in den kommenden Quartalen.“

     

    Highlights des dritten Quartals 2025

     

    -          Steigerung der Produktionsleistung und -kapazität: 1.766.926 Unzen („oz“) Silber und 7.285 oz Gold für 3,0 Millionen oz Silberäquivalent („AgEq“)(1) . Die Produktion lag um 88 % über dem Vorjahreszeitraum 2024 und schließt Terronera aus.

    -          Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: 94,5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 1.762.484 Unzen Silber und 7.478 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 38,58 US-Dollar pro Unze Silber und 3.550 US-Dollar pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft ist um 77 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

    -          Starker operativer Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: 39,7 Millionen US-Dollar operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals(2) , 102 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

    -          Betriebskosten durch höhere realisierte Preise beeinflusst: Die Cash-Kosten(2) von 18,09 $ pro Unze zahlbarem Silber und die Gesamtkosten(2) von 30,53 USD pro Unze, abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte, lagen um 59 % bzw. 18 % über denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2024, was teilweise auf die Auswirkungen höherer Lizenzgebühren, höherer Gewinnbeteiligungen und höherer Kosten für mineralisiertes Material von Dritten zurückzuführen ist.

    -          Starke Cash-Position: 57,0 Millionen US-Dollar in bar zum 30. September 2025.

    -          Höheres bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA belief sich auf 28,2 Millionen Dollar gegenüber 13,9 Millionen Dollar im gleichen Quartal 2024, was auf höhere Metallpreise, den neuen Beitrag von Kolpa und die negativen Auswirkungen des Trunnion-Ausfalls im dritten Quartal 2024 zurückzuführen ist.

    -          Terronera gibt Aufnahme der kommerziellen Produktion bekannt: Im dritten Quartal gab es nur acht Ausfalltage, während die Anlage durchgehend durchschnittlich 90 % der vorgesehenen Nennkapazität von 2.000 Tonnen pro Tag und eine prognostizierte Metallausbeute von mindestens 90 % übertraf. Daher wurde die Aufnahme der kommerziellen Produktion zum 1. Oktober 2025 bekannt gegeben. (Siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025 hier).

     

    Finanzübersicht

     

    Drei Monate bis zum 30. September

     

    Höhepunkte des dritten Quartals 2025

    Neun Monate bis zum 30. September

    2025

    2024

    Veränderung

     

    2025

    2024

    Veränderung in

     

     

     

    Produktion

     

     

     

    1.766.926

    874.717

    102 %

    Produzierte Silberunzen

    4.456.455

    3.647.295

    22

    7.285

    9.290

    (22 %)

    Produzierte Goldunzen

    23.379

    29.972

    (22 %)

    5.664

    -

    -

    Produzierte Bleitonnen

    9.167

    -

    -

    3.666

    -

    -

    Produzierte Zinkmenge in Tonnen

    5.982

    -

    -

    3.037.156

    1.617.925

    88

    Produzierte Silberäquivalent-Unzen(1)

    7.438.645

    6.045.055

    23

    18,09

    11,35

    59

    Cash-Kosten pro Unze Silber(2)

    16,58

    12,83

    29

    28,95

    18,65

    55

    Gesamtproduktionskosten pro Unze(2)

    26,43

    19,41

    36

    30,53

    25,82

    18

    Gesamtkosten pro Unze (2)

    27,19

    23,10

    18

    400.245

    175.065

    129

    Verarbeitete Tonnen

    913.580

    615.848

    48

    144,88

    138,54

    5

    Direkte Betriebskosten pro Tonne(2)

    145,91

    137,90

    6

    192,78

    189,85

    2

    Direkte Kosten pro Tonne(2)

    198,92

    187,95

    6

     

     

     

    Finanzielle

     

     

     

    111,4

    53,4

    109

    Erträge aus der Geschäftstätigkeit (in Mio. $)

    260,2

    175,4

    48

    1.762.484

    1.017.392

    73

    Verkaufte Silberunzen

    4.441.848

    3.991.055

    11

    7.478

    9.412

    (21 %)

    Verkaufte Goldunzen

    23.722

    30.179

    (21 %)

    38,58

    29,63

    30

    Realisierter Silberpreis pro Unze

    35,07

    26,71

    31

    3.550

    2.528

    40

    Realisierter Goldpreis pro Unze

    3.308

    2.328

    42

    31,5

    -

    -

    Umsatz vor Betriebsbeginn (in Millionen Dollar)

    34,8

    -

    -

    722.130

    -

    -

    Vor der Inbetriebnahme verkaufte Silberäquivalent-Unzen(1)

    807.841

    -

    -

    (42,0)

    (17,3)

    (143 %)

    Nettoergebnis (Verlust) (in Mio. $)

    (95,3)

    (32,5)

    (193 %)

    (2,1)

    1,6

    (231 %)

    Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen Dollar)(2)

    (11,5)

    0,9

    (1.384 %)

    15,6

    12,5

    25

    Betriebsergebnis Bergbau (in Mio. $)

    36,2

    34,3

    5 %

    39,7

    19,6

    102

    Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Steuern (in Millionen Dollar)(2)

    84,6

    59,1

    43

    13,6

    4,5

    205

    Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals(2)

    36,3

    21,5

    69

    (12,6)

    (5,6)

    (126 %)

    EBITDA (in Millionen Dollar)(2)

    (29,3)

    5,7

    (617 %)

    28,2

    13,9

    103

    Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2)

    54,1

    42,0

    29

    (56,1)

    29,4

    (291 %)

    Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2)

    (56,1)

    29,4

    (291 %)

     

     

     

    Aktionäre

     

     

     

    (0,14)

    (0,07)

    (100 %)

    Gewinn (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($)

    (0,34)

    (0,14)

    (143)

    (0,01)

    0,01

    (200 %)

    Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie – unverwässert ($)(2)

    (0,04)

    0,00

    (100 %)

    0,05

    0,02

    150

    Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie(2)

    0,13

    0,09

    44

    291.373.472

    246.000.878

    18

    Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien

    279.183.612

    238.827.655

    17

    (1) Der Silberäquivalentwert (AgEq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

    (2) Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, das den Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

     

    Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im dritten Quartal 2025 auf 144,88 $ und lagen damit leicht über den 138,54 $ im dritten Quartal 2024. Dieser Anstieg ist auf die Hinzufügung von Kolpa zurückzuführen, wo relativ höhere direkte Betriebskosten pro Tonne anfallen, sowie auf höhere direkte Betriebskosten pro Tonne in Bolañitos aufgrund eines geringeren Durchsatzes.

     

    Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 18,09 US-Dollar, was einem Anstieg von 59 % gegenüber 11,35 US-Dollar im dritten Quartal 2024 entspricht. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen Silber- und Goldproduktion in Bolañitos und Guanaceví zurückzuführen, wobei niedrigere Goldgehalte zu geringeren Nebenproduktgutschriften und damit zu höheren Cash-Kosten nach Abzug von Nebenproduktgutschriften führten ( ). Die Auswirkungen der höheren realisierten Preise zeigen sich auch in höheren Lizenzgebühren, höheren Gewinnbeteiligungsaufwendungen und höheren Kosten für zugekauftes Material von Dritten, die sich negativ auf die zugrunde liegenden Cash-Kosten auswirkten. Darüber hinaus war das Volumen des zugekauften Materials von Dritten im aktuellen Zeitraum um 87 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, was sich negativ auf die zugrunde liegenden Cash-Kosten auswirkt, aber zu einer höheren produzierten Unzenmenge führt.

     

    Die Gesamtkosten pro Unze Silber (AISC) beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 30,53 USD und lagen damit um 18 % über den 25,82 USD im dritten Quartal 2024. Dieser Anstieg ist auf höhere AISC in Bolañitos zurückzuführen, die durch höhere Cash Costs abzüglich Nebenproduktgutschriften sowie höhere allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens verursacht wurden, die den Betrieben auf der Grundlage ihres Anteils an den produzierten Silberäquivalentunzen zugewiesen werden. Die höheren allgemeinen Unternehmens- und Verwaltungskosten im dritten Quartal 2025 wurden durch die Neubewertung der Deferred Share Units („DSUs“) in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar verursacht, die auf den höheren Aktienkurs zurückzuführen ist, der den Verbindlichkeitswert der von den unabhängigen Direktoren des Unternehmens gehaltenen, in bar abgerechneten DSUs erhöht.

     

    Im dritten Quartal 2025 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens aus dem Bergbaubetrieb auf 15,6 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 12,5 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von 142,8 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 53,4 Millionen US-Dollar) und Umsatzkosten von 127,2 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 41,0 Millionen US-Dollar). Die Verbesserung des Betriebsergebnisses aus dem Bergbaugeschäft ist auf höhere Betriebsergebnisse in Bolañitos und Guanaceví aufgrund höherer realisierter Metallpreise sowie auf den zusätzlichen Beitrag von 3,9 Millionen Dollar zum Betriebsergebnis aus Kolpa zurückzuführen. Diese Erträge werden durch den Betriebsverlust von Terronera in Höhe von 3,6 Millionen Dollar während der Inbetriebnahmephase ausgeglichen. Der Anstieg der Umsatzkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf zusätzliche 35,1 Millionen US-Dollar von Kolpa und 35,1 Millionen US-Dollar von Terronera zurückzuführen.

     

    Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 1,8 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 3,8 Millionen Dollar) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 7,3 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 4,7 Millionen Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 6,5 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 4,0 Millionen Dollar). Die Explorationsausgaben stiegen, da im zweiten Quartal 2025 nach der Übernahme von Kolpa mit den Arbeiten begonnen wurde, die im Vergleichszeitraum nicht angefallen waren. Wie oben erwähnt, ist der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten in erster Linie auf eine Neubewertung der DSUs in Höhe von 2,7 Millionen Dollar zurückzuführen, die um 2,1 Millionen Dollar höher war als im dritten Quartal 2024.

     

    Der Verlust vor Steuern für das dritte Quartal 2025 belief sich auf 37,5 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: Verlust von 13,3 Millionen US-Dollar) nach einem Verlust aus Derivatkontrakten in Höhe von 39,0 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 19,4 Millionen US-Dollar), teilweise ausgeglichen durch einen Wechselkursgewinn von 0,6 Millionen Dollar (Q3 2024 – Verlust von 3,1 Millionen Dollar), Investitions- und sonstige Erträge von 0,2 Millionen Dollar (Q3 2024 – Erträge von 5,9 Millionen Dollar) und Finanzierungskosten von 1,0 Millionen Dollar (Q3 2024 – 0,5 Millionen Dollar). Die ausstehenden Derivatekontrakte für Gold, Silber und den mexikanischen Peso wurden am Ende des Berichtszeitraums neu bewertet, und die höheren Edelmetallpreise führten zu einem höheren beizulegenden Zeitwert der Derivateverbindlichkeiten, wodurch für den Berichtszeitraum ein Derivateverlust in Höhe von 39,0 Millionen US-Dollar entstand.

     

    Das Unternehmen erzielte nach einem Einkommensteueraufwand von 4,5 Millionen US-Dollar (Q3 2024 – Nettoverlust von 17,3 Millionen US-Dollar) einen Nettoverlust für den Zeitraum von 42,0 Millionen US-Dollar (Q3 2024 – Nettoverlust von 17,3 Millionen US-Dollar). Die latente Steuerrückforderung belief sich auf 6,2 Millionen US-Dollar (Q3 2024 – 0,5 Millionen US-Dollar) und resultierte aus Änderungen der temporären zeitlichen Differenzen zwischen der bilanziellen und der steuerlichen Erfassung.

     

    Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 2,1 Millionen Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,6 Millionen Dollar im dritten Quartal 2024, was hauptsächlich auf die Vergleichsdifferenz von 5,7 Millionen Dollar in der Kategorie „Investitionen und Sonstiges” zurückzuführen ist, die teilweise durch die höhere Rentabilität des Bergwerks ausgeglichen wurde.

     

    Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 30. September 2025 und der dazugehörigen Managementdiskussion und -analyse („MD&A“) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

     

    Telefonkonferenz

     

    Das Management wird heute um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST)/13:00 Uhr östlicher Zeit (EST) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 zu erörtern.

     

    Datum: Freitag, 7. November 2025

    Uhrzeit: 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EST)

    Telefon: Kanada und USA +1-833-752-3348

    International +1-647-846-2804

     

    Wiederholung: Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

    International +1-412-317-0088

    Der Zugangscode lautet 8825809.

     

    Um die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abzurufen, klicken Sie bitte hier.

     

    Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

     

    Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelständischer Silberproduzent mit vier in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru und einer robusten Pipeline von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Entdeckung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau treibt Endeavour sein organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden Silberproduzenten.

     

    Kontaktinformationen

    Allison Pettit, Vizepräsidentin, Investor Relations

    Tel.: (877) 685 - 9775

    E-Mail: apettit@edrsilver.com

    Website: www.edrsilver.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Endnoten

     

    1 Silberäquivalent (AgEq)

    AgEq wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

    2 Nicht-IFRS-konforme und andere Finanzkennzahlen und -verhältnisse

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS- und andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die Gesamtkosten pro Unze ( ), die AISC pro Unze ( ), die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, Cash-Kosten für Gold-Nebenprodukte, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapitalanpassungen, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapitalveränderungen pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“), bereinigtes EBITDA pro Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).

     

    Erläuterungen und Diskussionen zu diesen nicht nach IFRS ermittelten und anderen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie im MD&A vom 30. September 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Verhältnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen und Verhältnissen, die gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurden, dem Management und den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen oder Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahlen” im MD&A vom 30. September 2025 zu finden, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com verfügbar ist.

    Überleitung des Betriebskapitals

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Zum 30. September 2025

    Zum 31. Dezember 2024

    Umlaufvermögen

     

    207.931

     

    157.647 $

    Kurzfristige Verbindlichkeiten

     

    263.989

     

    78.866

    Betriebskapitalüberschuss (Betriebskapitaldefizit)

     

    (56.058)

     

    78.781

     

    Überleitung des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) je Aktie

     

    In Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum

     30. September

    Neun Monate zum

    30. September

     

    2025

    2024

    2025

    2024

    Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss

    (41.956)

    (17.300)

    (95.318)

    (32.501)

    Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust

    (1.325)

    1.445

    (3.852)

    3.777

    Gewinn (Verlust) aus Derivaten, Kupfer-Stream und Neubewertungen von Eventualverbindlichkeiten

    38.939

    17.109

    80.958

    26.362

    Akquisitionskosten

    -

    -

    3.602

    -

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen

    (501)

    (109)

    (822)

    1.177

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs

    2.742

    454

    3.962

    2.078

    Bereinigter Nettogewinn (Verlust)

    (2.101)

    1.599

    (11.470 $)

    893 $

    Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien

    291.373.472

    246.000.878

    279.183.612

    238.827.655

    Bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie

    (0,01)

    0,01

    (0,04)

    0,00

     

    Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern

     

    Angaben in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum 30. September

    Neun Monate zum 30. September

     

    2025

    2024

    2025

    2024

    Betriebsergebnis der Mine gemäß Jahresabschluss

    15.609 $

    12.483

    36.195

    34.335

    Aktienbasierte Vergütung

    132

    73

    302

    226

    Abschreibungen

    23.915

    7.032

    48.131

    24.548

    Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern

    39.656

    19.588

    84.628

    59.109

     

    Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

     

    In Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum 30. September

    Neun Monate zum

    30. September

    (außer Beträge pro Aktie)

    2025

    2024

    2025

    2024

    Cashflow aus (verwendet in) betrieblichen Aktivitäten gemäß Jahresabschluss

    27.052

    8.467

    51.978

    23.963

    Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß Jahresabschluss

    13.443

    4.012

    15.649

    2.480

    Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals

    13.609

    4.455

    36.329

    21.483

    Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien

    291.373.472

    246.000.878

    279.183.612

    238.827.655

    Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie

    0,05 $

    0,02

    0,13

    0,09

     

    Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

     

    In Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum

    30. September

    Neun Monate bis zum

    30. September

     

    2025

    2024

    2025

    2024

    Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss

    (41.956)

    (17.300)

    (95.318)

    (32.501)

    Abschreibungen – Umsatzkosten

    23.915

    7.032

    48.131

    24.548

    Abschreibungen – Exploration, Bewertung und Entwicklung

    133

    221

    387

    568

    Abschreibungen – allgemeine Verwaltung

    98

    99

    305

    304

    Finanzierungskosten

    684

    357

    1.714

    595

    Laufender Ertragsteueraufwand

    10.663

    4.523

    25.036

    13.068

    Latente Ertragsteueraufwendungen (Erstattung)

    (6.166)

    (512)

    (9.579)

    (908)

    EBITDA

    (12.629)

    (5.580)

    (29.324)

    5.674

    Aktienbasierte Vergütung

    942

    564

    3.139

    2.896

    Nicht realisierte Wechselkursgewinne/-verluste

    (1.325)

    1.445

    (3.852)

    3.777

    Gewinn (Verlust) aus Derivaten, Kupfer-Stream und Neubewertungen von Eventualverbindlichkeiten

    38.939

    17.109

    80.958

    26.362

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen

    (501)

    (109)

    (822)

    1.177

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs

    2.742

    454

    3.962

    2.078

    Bereinigtes EBITDA

    28.168

    13.883

    54.061

    41.964

    Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien

    291.373.472

    246.000.878

    279.183.612

    238.827.655

    Bereinigtes EBITDA pro Aktie

    0,10 $

    0,06 $

    0,19

    0,18

     

    Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne und der direkten Kosten pro Tonne

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss

    26.250 $

    11.681

    26.816

    64.747

    Kauf von Material von Drittanbietern

    (7.346)

     -

    (984)

    (8.330)

    In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten

     -

    431

    1.924

    2.355

    Anfangsbestand Fertigerzeugnisse

    (5.939)

    (935)

    (574)

    (7.448)

    Schlussbestand Fertigerzeugnisse

    5.523

    541

    600

    6.664

    Direkte Betriebskosten

    18.488

    11.718

    27.782

    57.988

    Kauf von Fremdmaterial

    7.346

     -

    984

    8.330

    Lizenzgebühren

    7.562

    212

    630

    8.404

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    1.356

    521

    559

    2.436

    Direkte Kosten

    34.752

    12.451

    29.955

    77.158

    Verkauf von Nebenprodukten

    (11.302)

    (14.667)

    (20.618)

    (46.587)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert

    2.302

    1.310

    526

    4.138

    Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres

    (2.288)

    (666)

    (548)

    (3.502)

    Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte

    23.464

    (1.572)

    9.315

    31.207

    Abschreibungen

    8.264

    2.948

    7.612

    18.824

    Aktienbasierte Vergütung

    48

    35

    49

    132

    Anfangswert der Abschreibung auf Fertigerzeugnisse

    (1.843)

    (214)

    (125)

    (2.182)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode

    1.707

    132

    131

    1.970

    Gesamtproduktionskosten

    31.640

    1.329

    16.982

    49.951

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate bis

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss

    18.968 $

    9.737

    $ -

    28.705

    Kauf von Material von Drittanbietern

    (2.796)

     -

    -

    (2.796)

    In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten

    -

    496

    -

    496

    Anfangsbestand Fertigerzeugnisse

    (4.038)

    (557)

    -

    (4.595)

    Endbestand Fertigerzeugnisse

    1.725

    718

    -

    2.443

    Direkte Betriebskosten

    13.859

    10.394

    -

    24.253

    Kauf von Fremdmaterial

    2.796

    -

    -

    2.796

    Lizenzgebühren

    5.060

    91

    -

    5.151

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    463

    573

    -

    1.036

    Direkte Kosten

    22.178

    11.058

    -

    33.236

    Verkauf von Nebenprodukten

    (8.289)

    (15.505)

    -

    (23.794)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert

    2.187

    751

    -

    2.938

    Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres

    (1.059)

    (1.478)

    -

    (2.537)

    Barkosten abzüglich Nebenprodukte

    15.017

    (5.174)

    -

    9.843

    Abschreibungen

    4.656

    2.376

    -

    7.032

    Aktienbasierte Vergütung

    59

    14

    -

    73

    Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen

    (1.326)

    (144)

    -

    (1.470)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende des Geschäftsjahres

    515

    184

    -

    699

    Gesamtproduktionskosten

    18.921

    (2.744)

    $ -

    16.177

     

    Angaben in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    99.340

    105.153

    195.752

    400.245

    Zu zahlende Silberunzen

    1.021.248

    137.052

    567.017

    1.725.317

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro Unze Silber

    22,98 $

    (11,47 $)

    16,43

    18,09 $

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    30,98 $

    9,70

    29,95

    28,95 $

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    186,11 $

    111,44 $

    141,92

    144,88 $

    Direkte Kosten pro Tonne

    349,83 $

    118,41

    153,03

    192,78

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    67.094

    107.971

    -

    175.065

    Zahlbare Silberunzen

    766.599

    100.694

    -

    867.293

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro Unze Silber

    19,59 $

    (51,38 $)

    -

    11,35 $

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    24,68 $

    (27,25 $)

    -

    18,65

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    206,56 $

    96,27 $

    -

    138,54 $

    Direkte Kosten pro Tonne

    330,55 $

    102,42 $

    -

    189,85

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Neun Monate bis zum

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss

    74.752

    33.004

    43.117

    150.873

    Kauf von Material von Drittanbietern

    (20.313)

     -

    (1.606)

    (21.919)

    In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten

    -

    1.212

    3.012

    4.224

    Anfangsbestand Fertigerzeugnisse

    (5.448)

    (485)

    (610)

    (6.543)

    Endbestand Fertigerzeugnisse

    5.523

    541

    600

    6.664

    Direkte Betriebskosten

    54.514

    34.272

    44.513

    133.299

    Kauf von Fremdmaterial

    20.313

     -

    1.606

    21.919

    Lizenzgebühren

    19.825

    553

    630

    21.008

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    3.419

    1.375

    707

    5.501

    Direkte Kosten

    98.071

    36.200

    47.456

    181.727

    Verkauf von Nebenprodukten

    (35.728)

    (40.621)

    (33.893)

    (110.242)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert

    3.185

    772

    544

    4.501

    Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres

    (2.288)

    (666)

    (548)

    (3.502)

    Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte

    63.240

    (4.315)

    13.559

    72.484

    Abschreibungen

    21.148

    8.332

    12.769

    42.249

    Aktienbasierte Vergütung

    134

    95

    73

    302

    Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen

    (1.188)

    (92)

    (134)

    (1.414)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende des Geschäftsjahres

    1.707

    132

    131

    1.970

    Gesamtproduktionskosten

    85.041

    4.152

    26.398

    115.591

     

     

     

     

     

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Neun Monate bis zum

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss

    68.855

    30.258

    $ -

    99.113

    Kauf von Material von Drittanbietern

    (10.231)

    -

     

    (10.231)

    In den Einnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten

    -

    1.436

    -

    1.436

    Anfangsbestand Fertigerzeugnisse

    (7.137)

    (699)

    -

    (7.836)

    Endbestand Fertigerzeugnisse

    1.725

    718

    -

    2.443

    Direkte Betriebskosten

    53.212

    31.713

    -

    84.925

    Kauf von Fremdmaterial

    10.231

    -

    -

    10.231

    Lizenzgebühren

    16.948

    259

    -

    17.207

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    2.113

    1.270

    -

    3.383

    Direkte Kosten

    82.504

    33.242

    -

    115.746

    Verkauf von Nebenprodukten

    (27.642)

    (42.622)

    -

    (70.264)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert

    2.909

    619

    -

    3.528

    Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres

    (1.059)

    (1.478)

    -

    (2.537)

    Barkosten abzüglich Nebenprodukte

    56.712

    (10.239)

    -

    46.473

    Abschreibungen

    16.436

    8.112

    -

    24.548

    Aktienbasierte Vergütung

    181

    45

    -

    226

    Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen

    (1.459)

    (197)

    -

    (1.656)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode

    515

    184

    -

    699

    Gesamtproduktionskosten

    72.385

    (2.095 $)

    $ -

    70.290

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Neun Monate bis zum

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    298.612

    300.320

    314.648

    913.580

    Zu zahlende Silberunzen

    3.028.411

    418.312

    926.364

    4.373.087

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro Unze Silber

    20,88 $

    (10,32 $)

    14,64 $

    16,58 $

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    28,08 $

    9,93

    28,50

    26,43

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    182,56 $

    114,12 $

    141,47

    145,91 $

    Direkte Kosten pro Tonne

    328,42 $

    120,54

    150,82

    198,92

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Neun Monate bis zum

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    294.995

    320.853

    -

    615.848

    Zahlbare Silberunzen

    3.290.499

    330.563

    -

    3.621.062

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro Unze Silber

    17,24 $

    (30,97 $)

    -

    12,83 $

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    22,00 $

    (6,34 $)

    -

    19,41

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    180,38 $

    98,84 $

    -

    137,90 $

    Direkte Kosten pro Tonne

    279,68 $

    103,61 $

    -

    187,95

     

    (1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

     

    Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Barkosten abzüglich Nebenprodukte

    23.464 $

    (1.572)

    9.315

    31.207

    Aktienbasierte Vergütung für den Betrieb

    48

    35

    49

    132

    Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens

    2.584

    954

    2.245

    5.784

    Akquisitionskosten

    -

    -

    -

    -

    Aktienbasierte Vergütung für Führungskräfte

    218

    79

    358

    655

    Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung

    165

    93

    55

    313

    Aufwendungen für Exploration am Standort der Mine

    286

    269

    1.540

    2.095

    Zahlungen für Ausrüstungskredite

    -

    -

    104

    104

    Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung

    4.989

    3.873

    3.521

    12.383

    Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen

    31.754

    3.731

    17.187

    52.673

    Anschaffungskosten

     

     

     

    -

    Exploration, Bewertung und Erschließung von Wachstumspotenzialen

     

     

     

    4.876

    Wachstumsinvestitionen

     

     

     

    22.266

    Gesamtkosten

     

     

     

    79.815

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate bis zum

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Barkosten abzüglich Nebenprodukte

    15.017 $

    (5.174 $)

    $ -

    9.843 $

    Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft

    59

    14

    -

    73

    Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens

    2.034

    1.154

    -

    3.188

    Aktienbasierte Vergütung der Unternehmenszentrale

    428

    267

    -

    695

    Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung

    85

    68

    -

    153

    Aufwendungen für Explorationen am Standort der Mine

    313

    321

    -

    634

    Zahlungen für Ausrüstungskredite

    -

    19

    -

    19

    Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung

    5.696

    2.092

    -

    7.788

    Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung

    23.632

    (1.239)

    $ -

    22.393

    Exploration, Bewertung und Entwicklung von Wachstumspotenzialen

     

     

     

    4.056

    Wachstumsinvestitionen

     

     

     

    41.008

    Gesamtkosten

     

     

     

    67.457

     

    Angaben in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    99.340

    105.153

    195.752

    400.245

    Zahlbare Silberunzen

    1.021.248

    137.052

    567.017

    1.725.317

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    1.279.860

    471.158

    1.286.139

    3.037.156

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

    31,09 $

    27,22 $

    30,31 $

    30,53 $

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    67.094

    107.971

    -

    175.065

    Zahlbare Silberunzen

    766.599

    100.694

    -

    867.293

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    995.146

    622.779

    -

    1.617.925

     

     

     

    -

     

    Gesamtkosten pro Unze

    30,83 $

    (12,31 $)

    -

    25,82 $

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Neun Monate bis zum

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Barkosten abzüglich Nebenprodukte

    63.240 $

    (4.315)

    13.559

    72.484

    Aktienbasierte Vergütung für den Betrieb

    134

    95

    73

    302

    Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens

    6.334

    2.357

    7.000

    15.692

    Akquisitionskosten

    -

    -

    (3.602)

    (3.602)

    Aktienbasierte Vergütung für Führungskräfte

    1.268

    472

    681

    2.421

    Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung

    472

    268

    96

    836

    Aufwendungen für Exploration am Standort der Mine

    855

    645

    2.576

    4.076

    Zahlungen für Ausrüstungskredite

    -

    -

    170

    170

    Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung

    13.216

    7.473

    5.853

    26.542

    Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung

    85.519

    6.995

    26.406

    118.921

    Anschaffungskosten

     

     

     

    3.602

    Exploration, Bewertung und Erschließung von Wachstumspotenzialen

     

     

     

    11.839

    Wachstumsinvestitionen

     

     

     

    103.842

    Gesamtkosten

     

     

     

    238.204

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Neun Monate bis zum

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Barkosten abzüglich Nebenprodukte

    56.712 $

    (10.239)

    $ -

    46.473

    Aktienbasierte Vergütung für den Geschäftsbetrieb

    181

    45

    -

    226

    Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens

    6.501

    2.865

    -

    9.366

    Aktienbasierte Vergütung auf Konzernebene

    1.802

    794

    -

    2.596

    Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung

    288

    218

    -

    506

    Aufwendungen für Explorationen am Standort der Mine

    776

    970

    -

    1.746

    Zahlungen für Ausrüstungskredite

    206

    306

    -

    512

    Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung

    15.657

    6.557

    -

    22.214

    Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen

    82.123

    1.516

    $ -

    83.639

    Erschließung, Bewertung und Entwicklung von Wachstumsmöglichkeiten

     

     

     

    10.879

    Wachstumsinvestitionen

     

     

     

    127.280

    Gesamtkosten

     

     

     

    221.798

     

     

    Angaben in Tausend US-Dollar

    Neun Monate bis zum

    30. September 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    298.612

    300.320

    314.648

    913.580

    Zahlbare Silberunzen

    3.028.411

    418.312

    926.364

    4.373.087

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    3.897.142

    1.450.287

    2.091.217

    7.438.645

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

    28,24 $

    16,72

    28,51 $

    27,19 $

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Neun Monate bis zum

    30. September 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    294.995

    320.853

    -

    615.848

    Zahlbare Silberunzen

    3.290.499

    330.563

    -

    3.621.062

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    4.196.000

    1.849.055

    -

    6.045.055

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

    24,96 $

    4,59 $

    -

    23,10 $

     

    Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate bis zum

    30. September

    Neun Monate zum

     30. September

    2025

    2024

    2025

    2024

    Investitionsausgaben zur Aufrechterhaltung

    12.383

    7.788

    26.542

    22.214

    Wachstumsinvestitionen

    22.266

    41.008

    103.842

    127.280

    Ausgaben für Sachanlagen gemäß konsolidierter Kapitalflussrechnung

    34.649

    48.796

    130.384

    149.494

     

    In Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum 30. September

    Neun Monate bis zum

    30. September

    2025

    2024

    2025

    2024

    Explorationskosten für Bergwerksstandorte

    2.095

    634

    4.076

    1.746

    Exploration, Bewertung und Erschließung zur Wachstumsförderung

    4.876

    4.056

    11.839

    10.879

    Gesamtbetrag für Exploration, Bewertung und Entwicklung

    6.971

    4.690

    15.915

    12.625

    Abschreibungen für Exploration, Bewertung und Entwicklung

    133

    221

    387

    568

    Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Bewertung und Entwicklung

    154

    (204)

    416

    74

    Aufwendungen für Exploration, Bewertung und Entwicklung

    7.258

    4.707

    16.718

    13.267

     

    Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum 30. September

    Neun Monate bis zum 30. September

    2025

    2024

    2025

    2024

    Bruttoumsatz mit Silber

    76.194 $

    30.145

    164.218

    106.601

    Verkaufte Silberunzen

    1.975.175

    1.017.392

    4.682.170

    3.991.055

    Realisierter Silberpreis pro Unze

    38,58 $

    29,63 $

    35,07

    26,71

    1)       einschließlich 212.691 Unzen Silber aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 240.321 Unzen während der neun Monate bis zum 30. September 2025

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar

    Drei Monate bis zum 30. September

    Neun Monate bis zum 30. September

    2025

    2024

    2025

    2024

    Bruttoumsatz aus Goldverkäufen

    49.158 $

    23.794

    101.930

    70.264

    Verkaufte Goldunzen

    13.847

    9.412

    30.816

    30.179

    Realisierter Goldpreis pro Unze

    3.550

    2.528

    3.308

    2.328

    1)       einschließlich 6.368 Unzen Gold aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 7.094 Unzen während der neun Monate bis zum 30. September 2025

     

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zählen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt und zu den Ergebnissen verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und von Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in nationalen und lokalen Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Grundstücke; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; und Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren” im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular und im Prospekt vom 10. Juli 2025 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises von Rohstoffen, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird gemäß den Erwartungen des Managements durchgeführt und die Bergbauprodukte werden fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielt, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

