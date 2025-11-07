Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt; Telefonkonferenz zu den Ergebnissen heute um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT)

Vancouver, Kanada – 7. November 2025 – Endeavour Silver Corp. („Endeavour” oder das „Unternehmen”) (NYSE: EXK; TSX: EDR) (- https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-terronera-will-doub ... -) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

„Endeavour Silver hat ein starkes drittes Quartal hinter sich, das durch einen deutlichen Produktionsanstieg und ein robustes Umsatzwachstum gekennzeichnet war“, kommentierte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Mit einer um 88 % höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr und einem mehr als doppelt so hohen operativen Cashflow stellen wir weiterhin die Stärke unserer Bergbaubetriebe und das Engagement unseres Teams für operative Exzellenz unter Beweis. Nach der kürzlich erfolgten Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera im Oktober blicken wir mit Spannung auf das zukünftige Wachstum des Unternehmens und die kombinierte Leistung unserer vier in Betrieb befindlichen Minen in den kommenden Quartalen.“

Highlights des dritten Quartals 2025

- Steigerung der Produktionsleistung und -kapazität: 1.766.926 Unzen („oz“) Silber und 7.285 oz Gold für 3,0 Millionen oz Silberäquivalent („AgEq“)(1) . Die Produktion lag um 88 % über dem Vorjahreszeitraum 2024 und schließt Terronera aus.

- Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: 94,5 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 1.762.484 Unzen Silber und 7.478 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 38,58 US-Dollar pro Unze Silber und 3.550 US-Dollar pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft ist um 77 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

- Starker operativer Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: 39,7 Millionen US-Dollar operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals(2) , 102 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

- Betriebskosten durch höhere realisierte Preise beeinflusst: Die Cash-Kosten(2) von 18,09 $ pro Unze zahlbarem Silber und die Gesamtkosten(2) von 30,53 USD pro Unze, abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte, lagen um 59 % bzw. 18 % über denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2024, was teilweise auf die Auswirkungen höherer Lizenzgebühren, höherer Gewinnbeteiligungen und höherer Kosten für mineralisiertes Material von Dritten zurückzuführen ist.

- Starke Cash-Position: 57,0 Millionen US-Dollar in bar zum 30. September 2025.

- Höheres bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA belief sich auf 28,2 Millionen Dollar gegenüber 13,9 Millionen Dollar im gleichen Quartal 2024, was auf höhere Metallpreise, den neuen Beitrag von Kolpa und die negativen Auswirkungen des Trunnion-Ausfalls im dritten Quartal 2024 zurückzuführen ist.

- Terronera gibt Aufnahme der kommerziellen Produktion bekannt: Im dritten Quartal gab es nur acht Ausfalltage, während die Anlage durchgehend durchschnittlich 90 % der vorgesehenen Nennkapazität von 2.000 Tonnen pro Tag und eine prognostizierte Metallausbeute von mindestens 90 % übertraf. Daher wurde die Aufnahme der kommerziellen Produktion zum 1. Oktober 2025 bekannt gegeben. (Siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025 hier).

Finanzübersicht

Drei Monate bis zum 30. September Höhepunkte des dritten Quartals 2025 Neun Monate bis zum 30. September 2025 2024 Veränderung 2025 2024 Veränderung in Produktion 1.766.926 874.717 102 % Produzierte Silberunzen 4.456.455 3.647.295 22 7.285 9.290 (22 %) Produzierte Goldunzen 23.379 29.972 (22 %) 5.664 - - Produzierte Bleitonnen 9.167 - - 3.666 - - Produzierte Zinkmenge in Tonnen 5.982 - - 3.037.156 1.617.925 88 Produzierte Silberäquivalent-Unzen(1) 7.438.645 6.045.055 23 18,09 11,35 59 Cash-Kosten pro Unze Silber(2) 16,58 12,83 29 28,95 18,65 55 Gesamtproduktionskosten pro Unze(2) 26,43 19,41 36 30,53 25,82 18 Gesamtkosten pro Unze (2) 27,19 23,10 18 400.245 175.065 129 Verarbeitete Tonnen 913.580 615.848 48 144,88 138,54 5 Direkte Betriebskosten pro Tonne(2) 145,91 137,90 6 192,78 189,85 2 Direkte Kosten pro Tonne(2) 198,92 187,95 6 Finanzielle 111,4 53,4 109 Erträge aus der Geschäftstätigkeit (in Mio. $) 260,2 175,4 48 1.762.484 1.017.392 73 Verkaufte Silberunzen 4.441.848 3.991.055 11 7.478 9.412 (21 %) Verkaufte Goldunzen 23.722 30.179 (21 %) 38,58 29,63 30 Realisierter Silberpreis pro Unze 35,07 26,71 31 3.550 2.528 40 Realisierter Goldpreis pro Unze 3.308 2.328 42 31,5 - - Umsatz vor Betriebsbeginn (in Millionen Dollar) 34,8 - - 722.130 - - Vor der Inbetriebnahme verkaufte Silberäquivalent-Unzen(1) 807.841 - - (42,0) (17,3) (143 %) Nettoergebnis (Verlust) (in Mio. $) (95,3) (32,5) (193 %) (2,1) 1,6 (231 %) Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen Dollar)(2) (11,5) 0,9 (1.384 %) 15,6 12,5 25 Betriebsergebnis Bergbau (in Mio. $) 36,2 34,3 5 % 39,7 19,6 102 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Steuern (in Millionen Dollar)(2) 84,6 59,1 43 13,6 4,5 205 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals(2) 36,3 21,5 69 (12,6) (5,6) (126 %) EBITDA (in Millionen Dollar)(2) (29,3) 5,7 (617 %) 28,2 13,9 103 Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2) 54,1 42,0 29 (56,1) 29,4 (291 %) Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2) (56,1) 29,4 (291 %) Aktionäre (0,14) (0,07) (100 %) Gewinn (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($) (0,34) (0,14) (143) (0,01) 0,01 (200 %) Bereinigtes Ergebnis (Verlust) je Aktie – unverwässert ($)(2) (0,04) 0,00 (100 %) 0,05 0,02 150 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie(2) 0,13 0,09 44 291.373.472 246.000.878 18 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 279.183.612 238.827.655 17

(1) Der Silberäquivalentwert (AgEq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, das den Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im dritten Quartal 2025 auf 144,88 $ und lagen damit leicht über den 138,54 $ im dritten Quartal 2024. Dieser Anstieg ist auf die Hinzufügung von Kolpa zurückzuführen, wo relativ höhere direkte Betriebskosten pro Tonne anfallen, sowie auf höhere direkte Betriebskosten pro Tonne in Bolañitos aufgrund eines geringeren Durchsatzes.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze Silber, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 18,09 US-Dollar, was einem Anstieg von 59 % gegenüber 11,35 US-Dollar im dritten Quartal 2024 entspricht. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen Silber- und Goldproduktion in Bolañitos und Guanaceví zurückzuführen, wobei niedrigere Goldgehalte zu geringeren Nebenproduktgutschriften und damit zu höheren Cash-Kosten nach Abzug von Nebenproduktgutschriften führten ( ). Die Auswirkungen der höheren realisierten Preise zeigen sich auch in höheren Lizenzgebühren, höheren Gewinnbeteiligungsaufwendungen und höheren Kosten für zugekauftes Material von Dritten, die sich negativ auf die zugrunde liegenden Cash-Kosten auswirkten. Darüber hinaus war das Volumen des zugekauften Materials von Dritten im aktuellen Zeitraum um 87 % höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, was sich negativ auf die zugrunde liegenden Cash-Kosten auswirkt, aber zu einer höheren produzierten Unzenmenge führt.

Die Gesamtkosten pro Unze Silber (AISC) beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 30,53 USD und lagen damit um 18 % über den 25,82 USD im dritten Quartal 2024. Dieser Anstieg ist auf höhere AISC in Bolañitos zurückzuführen, die durch höhere Cash Costs abzüglich Nebenproduktgutschriften sowie höhere allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens verursacht wurden, die den Betrieben auf der Grundlage ihres Anteils an den produzierten Silberäquivalentunzen zugewiesen werden. Die höheren allgemeinen Unternehmens- und Verwaltungskosten im dritten Quartal 2025 wurden durch die Neubewertung der Deferred Share Units („DSUs“) in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar verursacht, die auf den höheren Aktienkurs zurückzuführen ist, der den Verbindlichkeitswert der von den unabhängigen Direktoren des Unternehmens gehaltenen, in bar abgerechneten DSUs erhöht.

Im dritten Quartal 2025 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens aus dem Bergbaubetrieb auf 15,6 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 12,5 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von 142,8 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 53,4 Millionen US-Dollar) und Umsatzkosten von 127,2 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 41,0 Millionen US-Dollar). Die Verbesserung des Betriebsergebnisses aus dem Bergbaugeschäft ist auf höhere Betriebsergebnisse in Bolañitos und Guanaceví aufgrund höherer realisierter Metallpreise sowie auf den zusätzlichen Beitrag von 3,9 Millionen Dollar zum Betriebsergebnis aus Kolpa zurückzuführen. Diese Erträge werden durch den Betriebsverlust von Terronera in Höhe von 3,6 Millionen Dollar während der Inbetriebnahmephase ausgeglichen. Der Anstieg der Umsatzkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf zusätzliche 35,1 Millionen US-Dollar von Kolpa und 35,1 Millionen US-Dollar von Terronera zurückzuführen.

Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 1,8 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 3,8 Millionen Dollar) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 7,3 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 4,7 Millionen Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 6,5 Millionen Dollar (im dritten Quartal 2024: 4,0 Millionen Dollar). Die Explorationsausgaben stiegen, da im zweiten Quartal 2025 nach der Übernahme von Kolpa mit den Arbeiten begonnen wurde, die im Vergleichszeitraum nicht angefallen waren. Wie oben erwähnt, ist der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten in erster Linie auf eine Neubewertung der DSUs in Höhe von 2,7 Millionen Dollar zurückzuführen, die um 2,1 Millionen Dollar höher war als im dritten Quartal 2024.

Der Verlust vor Steuern für das dritte Quartal 2025 belief sich auf 37,5 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: Verlust von 13,3 Millionen US-Dollar) nach einem Verlust aus Derivatkontrakten in Höhe von 39,0 Millionen US-Dollar (drittes Quartal 2024: 19,4 Millionen US-Dollar), teilweise ausgeglichen durch einen Wechselkursgewinn von 0,6 Millionen Dollar (Q3 2024 – Verlust von 3,1 Millionen Dollar), Investitions- und sonstige Erträge von 0,2 Millionen Dollar (Q3 2024 – Erträge von 5,9 Millionen Dollar) und Finanzierungskosten von 1,0 Millionen Dollar (Q3 2024 – 0,5 Millionen Dollar). Die ausstehenden Derivatekontrakte für Gold, Silber und den mexikanischen Peso wurden am Ende des Berichtszeitraums neu bewertet, und die höheren Edelmetallpreise führten zu einem höheren beizulegenden Zeitwert der Derivateverbindlichkeiten, wodurch für den Berichtszeitraum ein Derivateverlust in Höhe von 39,0 Millionen US-Dollar entstand.

Das Unternehmen erzielte nach einem Einkommensteueraufwand von 4,5 Millionen US-Dollar (Q3 2024 – Nettoverlust von 17,3 Millionen US-Dollar) einen Nettoverlust für den Zeitraum von 42,0 Millionen US-Dollar (Q3 2024 – Nettoverlust von 17,3 Millionen US-Dollar). Die latente Steuerrückforderung belief sich auf 6,2 Millionen US-Dollar (Q3 2024 – 0,5 Millionen US-Dollar) und resultierte aus Änderungen der temporären zeitlichen Differenzen zwischen der bilanziellen und der steuerlichen Erfassung.

Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 2,1 Millionen Dollar, verglichen mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,6 Millionen Dollar im dritten Quartal 2024, was hauptsächlich auf die Vergleichsdifferenz von 5,7 Millionen Dollar in der Kategorie „Investitionen und Sonstiges” zurückzuführen ist, die teilweise durch die höhere Rentabilität des Bergwerks ausgeglichen wurde.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 30. September 2025 und der dazugehörigen Managementdiskussion und -analyse („MD&A“) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Telefonkonferenz

Das Management wird heute um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST)/13:00 Uhr östlicher Zeit (EST) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 zu erörtern.

Datum: Freitag, 7. November 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EST)

Telefon: Kanada und USA +1-833-752-3348

International +1-647-846-2804

Wiederholung: Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 8825809.

Um die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abzurufen, klicken Sie bitte hier.

Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelständischer Silberproduzent mit vier in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru und einer robusten Pipeline von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Entdeckung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau treibt Endeavour sein organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden Silberproduzenten.

Endnoten

1 Silberäquivalent (AgEq)

AgEq wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

2 Nicht-IFRS-konforme und andere Finanzkennzahlen und -verhältnisse

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS- und andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die Gesamtkosten pro Unze ( ), die AISC pro Unze ( ), die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, Cash-Kosten für Gold-Nebenprodukte, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapitalanpassungen, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Betriebskapitalveränderungen pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“), bereinigtes EBITDA pro Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).

Erläuterungen und Diskussionen zu diesen nicht nach IFRS ermittelten und anderen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie im MD&A vom 30. September 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Verhältnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen und Verhältnissen, die gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurden, dem Management und den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen oder Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahlen” im MD&A vom 30. September 2025 zu finden, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com verfügbar ist.

Überleitung des Betriebskapitals

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Zum 30. September 2025 Zum 31. Dezember 2024 Umlaufvermögen 207.931 157.647 $ Kurzfristige Verbindlichkeiten 263.989 78.866 Betriebskapitalüberschuss (Betriebskapitaldefizit) (56.058) 78.781

Überleitung des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) je Aktie

In Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss (41.956) (17.300) (95.318) (32.501) Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust (1.325) 1.445 (3.852) 3.777 Gewinn (Verlust) aus Derivaten, Kupfer-Stream und Neubewertungen von Eventualverbindlichkeiten 38.939 17.109 80.958 26.362 Akquisitionskosten - - 3.602 - Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen (501) (109) (822) 1.177 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs 2.742 454 3.962 2.078 Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (2.101) 1.599 (11.470 $) 893 $ Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 291.373.472 246.000.878 279.183.612 238.827.655 Bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie (0,01) 0,01 (0,04) 0,00

Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern

Angaben in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Betriebsergebnis der Mine gemäß Jahresabschluss 15.609 $ 12.483 36.195 34.335 Aktienbasierte Vergütung 132 73 302 226 Abschreibungen 23.915 7.032 48.131 24.548 Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern 39.656 19.588 84.628 59.109

Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

In Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate zum 30. September (außer Beträge pro Aktie) 2025 2024 2025 2024 Cashflow aus (verwendet in) betrieblichen Aktivitäten gemäß Jahresabschluss 27.052 8.467 51.978 23.963 Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß Jahresabschluss 13.443 4.012 15.649 2.480 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals 13.609 4.455 36.329 21.483 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien 291.373.472 246.000.878 279.183.612 238.827.655 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie 0,05 $ 0,02 0,13 0,09

Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

In Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss (41.956) (17.300) (95.318) (32.501) Abschreibungen – Umsatzkosten 23.915 7.032 48.131 24.548 Abschreibungen – Exploration, Bewertung und Entwicklung 133 221 387 568 Abschreibungen – allgemeine Verwaltung 98 99 305 304 Finanzierungskosten 684 357 1.714 595 Laufender Ertragsteueraufwand 10.663 4.523 25.036 13.068 Latente Ertragsteueraufwendungen (Erstattung) (6.166) (512) (9.579) (908) EBITDA (12.629) (5.580) (29.324) 5.674 Aktienbasierte Vergütung 942 564 3.139 2.896 Nicht realisierte Wechselkursgewinne/-verluste (1.325) 1.445 (3.852) 3.777 Gewinn (Verlust) aus Derivaten, Kupfer-Stream und Neubewertungen von Eventualverbindlichkeiten 38.939 17.109 80.958 26.362 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen (501) (109) (822) 1.177 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs 2.742 454 3.962 2.078 Bereinigtes EBITDA 28.168 13.883 54.061 41.964 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 291.373.472 246.000.878 279.183.612 238.827.655 Bereinigtes EBITDA pro Aktie 0,10 $ 0,06 $ 0,19 0,18

Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne und der direkten Kosten pro Tonne

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 26.250 $ 11.681 26.816 64.747 Kauf von Material von Drittanbietern (7.346) - (984) (8.330) In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten - 431 1.924 2.355 Anfangsbestand Fertigerzeugnisse (5.939) (935) (574) (7.448) Schlussbestand Fertigerzeugnisse 5.523 541 600 6.664 Direkte Betriebskosten 18.488 11.718 27.782 57.988 Kauf von Fremdmaterial 7.346 - 984 8.330 Lizenzgebühren 7.562 212 630 8.404 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 1.356 521 559 2.436 Direkte Kosten 34.752 12.451 29.955 77.158 Verkauf von Nebenprodukten (11.302) (14.667) (20.618) (46.587) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert 2.302 1.310 526 4.138 Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres (2.288) (666) (548) (3.502) Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte 23.464 (1.572) 9.315 31.207 Abschreibungen 8.264 2.948 7.612 18.824 Aktienbasierte Vergütung 48 35 49 132 Anfangswert der Abschreibung auf Fertigerzeugnisse (1.843) (214) (125) (2.182) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode 1.707 132 131 1.970 Gesamtproduktionskosten 31.640 1.329 16.982 49.951

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate bis 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten gemäß Jahresabschluss 18.968 $ 9.737 $ - 28.705 Kauf von Material von Drittanbietern (2.796) - - (2.796) In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten - 496 - 496 Anfangsbestand Fertigerzeugnisse (4.038) (557) - (4.595) Endbestand Fertigerzeugnisse 1.725 718 - 2.443 Direkte Betriebskosten 13.859 10.394 - 24.253 Kauf von Fremdmaterial 2.796 - - 2.796 Lizenzgebühren 5.060 91 - 5.151 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 463 573 - 1.036 Direkte Kosten 22.178 11.058 - 33.236 Verkauf von Nebenprodukten (8.289) (15.505) - (23.794) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert 2.187 751 - 2.938 Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres (1.059) (1.478) - (2.537) Barkosten abzüglich Nebenprodukte 15.017 (5.174) - 9.843 Abschreibungen 4.656 2.376 - 7.032 Aktienbasierte Vergütung 59 14 - 73 Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen (1.326) (144) - (1.470) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende des Geschäftsjahres 515 184 - 699 Gesamtproduktionskosten 18.921 (2.744) $ - 16.177

Angaben in Tausend US-Dollar Drei Monate bis 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 99.340 105.153 195.752 400.245 Zu zahlende Silberunzen 1.021.248 137.052 567.017 1.725.317 Cash-Kosten pro Unze Silber 22,98 $ (11,47 $) 16,43 18,09 $ Gesamtproduktionskosten pro Unze 30,98 $ 9,70 29,95 28,95 $ Direkte Betriebskosten pro Tonne 186,11 $ 111,44 $ 141,92 144,88 $ Direkte Kosten pro Tonne 349,83 $ 118,41 153,03 192,78

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 67.094 107.971 - 175.065 Zahlbare Silberunzen 766.599 100.694 - 867.293 Cash-Kosten pro Unze Silber 19,59 $ (51,38 $) - 11,35 $ Gesamtproduktionskosten pro Unze 24,68 $ (27,25 $) - 18,65 Direkte Betriebskosten pro Tonne 206,56 $ 96,27 $ - 138,54 $ Direkte Kosten pro Tonne 330,55 $ 102,42 $ - 189,85

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Neun Monate bis zum 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 74.752 33.004 43.117 150.873 Kauf von Material von Drittanbietern (20.313) - (1.606) (21.919) In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten - 1.212 3.012 4.224 Anfangsbestand Fertigerzeugnisse (5.448) (485) (610) (6.543) Endbestand Fertigerzeugnisse 5.523 541 600 6.664 Direkte Betriebskosten 54.514 34.272 44.513 133.299 Kauf von Fremdmaterial 20.313 - 1.606 21.919 Lizenzgebühren 19.825 553 630 21.008 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 3.419 1.375 707 5.501 Direkte Kosten 98.071 36.200 47.456 181.727 Verkauf von Nebenprodukten (35.728) (40.621) (33.893) (110.242) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert 3.185 772 544 4.501 Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres (2.288) (666) (548) (3.502) Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte 63.240 (4.315) 13.559 72.484 Abschreibungen 21.148 8.332 12.769 42.249 Aktienbasierte Vergütung 134 95 73 302 Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen (1.188) (92) (134) (1.414) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende des Geschäftsjahres 1.707 132 131 1.970 Gesamtproduktionskosten 85.041 4.152 26.398 115.591

In Tausend US-Dollar angegeben Neun Monate bis zum 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 68.855 30.258 $ - 99.113 Kauf von Material von Drittanbietern (10.231) - (10.231) In den Einnahmen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten - 1.436 - 1.436 Anfangsbestand Fertigerzeugnisse (7.137) (699) - (7.836) Endbestand Fertigerzeugnisse 1.725 718 - 2.443 Direkte Betriebskosten 53.212 31.713 - 84.925 Kauf von Fremdmaterial 10.231 - - 10.231 Lizenzgebühren 16.948 259 - 17.207 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 2.113 1.270 - 3.383 Direkte Kosten 82.504 33.242 - 115.746 Verkauf von Nebenprodukten (27.642) (42.622) - (70.264) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum Marktwert 2.909 619 - 3.528 Marktwert der Nebenprodukte zum Ende des Geschäftsjahres (1.059) (1.478) - (2.537) Barkosten abzüglich Nebenprodukte 56.712 (10.239) - 46.473 Abschreibungen 16.436 8.112 - 24.548 Aktienbasierte Vergütung 181 45 - 226 Anfangsbestand an Fertigerzeugnissen (1.459) (197) - (1.656) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode 515 184 - 699 Gesamtproduktionskosten 72.385 (2.095 $) $ - 70.290

In Tausend US-Dollar angegeben Neun Monate bis zum 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 298.612 300.320 314.648 913.580 Zu zahlende Silberunzen 3.028.411 418.312 926.364 4.373.087 Cash-Kosten pro Unze Silber 20,88 $ (10,32 $) 14,64 $ 16,58 $ Gesamtproduktionskosten pro Unze 28,08 $ 9,93 28,50 26,43 Direkte Betriebskosten pro Tonne 182,56 $ 114,12 $ 141,47 145,91 $ Direkte Kosten pro Tonne 328,42 $ 120,54 150,82 198,92

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Neun Monate bis zum 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 294.995 320.853 - 615.848 Zahlbare Silberunzen 3.290.499 330.563 - 3.621.062 Cash-Kosten pro Unze Silber 17,24 $ (30,97 $) - 12,83 $ Gesamtproduktionskosten pro Unze 22,00 $ (6,34 $) - 19,41 Direkte Betriebskosten pro Tonne 180,38 $ 98,84 $ - 137,90 $ Direkte Kosten pro Tonne 279,68 $ 103,61 $ - 187,95

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufende Ertragsteuer ausgewiesen wird.

Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Barkosten abzüglich Nebenprodukte 23.464 $ (1.572) 9.315 31.207 Aktienbasierte Vergütung für den Betrieb 48 35 49 132 Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens 2.584 954 2.245 5.784 Akquisitionskosten - - - - Aktienbasierte Vergütung für Führungskräfte 218 79 358 655 Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung 165 93 55 313 Aufwendungen für Exploration am Standort der Mine 286 269 1.540 2.095 Zahlungen für Ausrüstungskredite - - 104 104 Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung 4.989 3.873 3.521 12.383 Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen 31.754 3.731 17.187 52.673 Anschaffungskosten - Exploration, Bewertung und Erschließung von Wachstumspotenzialen 4.876 Wachstumsinvestitionen 22.266 Gesamtkosten 79.815

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate bis zum 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Barkosten abzüglich Nebenprodukte 15.017 $ (5.174 $) $ - 9.843 $ Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft 59 14 - 73 Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens 2.034 1.154 - 3.188 Aktienbasierte Vergütung der Unternehmenszentrale 428 267 - 695 Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung 85 68 - 153 Aufwendungen für Explorationen am Standort der Mine 313 321 - 634 Zahlungen für Ausrüstungskredite - 19 - 19 Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung 5.696 2.092 - 7.788 Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung 23.632 (1.239) $ - 22.393 Exploration, Bewertung und Entwicklung von Wachstumspotenzialen 4.056 Wachstumsinvestitionen 41.008 Gesamtkosten 67.457

Angaben in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 99.340 105.153 195.752 400.245 Zahlbare Silberunzen 1.021.248 137.052 567.017 1.725.317 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 1.279.860 471.158 1.286.139 3.037.156 Gesamtkosten pro Unze 31,09 $ 27,22 $ 30,31 $ 30,53 $

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 67.094 107.971 - 175.065 Zahlbare Silberunzen 766.599 100.694 - 867.293 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 995.146 622.779 - 1.617.925 - Gesamtkosten pro Unze 30,83 $ (12,31 $) - 25,82 $

In Tausend US-Dollar angegeben Neun Monate bis zum 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Barkosten abzüglich Nebenprodukte 63.240 $ (4.315) 13.559 72.484 Aktienbasierte Vergütung für den Betrieb 134 95 73 302 Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens 6.334 2.357 7.000 15.692 Akquisitionskosten - - (3.602) (3.602) Aktienbasierte Vergütung für Führungskräfte 1.268 472 681 2.421 Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung 472 268 96 836 Aufwendungen für Exploration am Standort der Mine 855 645 2.576 4.076 Zahlungen für Ausrüstungskredite - - 170 170 Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung 13.216 7.473 5.853 26.542 Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung 85.519 6.995 26.406 118.921 Anschaffungskosten 3.602 Exploration, Bewertung und Erschließung von Wachstumspotenzialen 11.839 Wachstumsinvestitionen 103.842 Gesamtkosten 238.204

In Tausend US-Dollar angegeben Neun Monate bis zum 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Barkosten abzüglich Nebenprodukte 56.712 $ (10.239) $ - 46.473 Aktienbasierte Vergütung für den Geschäftsbetrieb 181 45 - 226 Allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens 6.501 2.865 - 9.366 Aktienbasierte Vergütung auf Konzernebene 1.802 794 - 2.596 Rückforderung – Abschreibung/Aufzinsung 288 218 - 506 Aufwendungen für Explorationen am Standort der Mine 776 970 - 1.746 Zahlungen für Ausrüstungskredite 206 306 - 512 Kapitalausgaben zur Aufrechterhaltung 15.657 6.557 - 22.214 Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen 82.123 1.516 $ - 83.639 Erschließung, Bewertung und Entwicklung von Wachstumsmöglichkeiten 10.879 Wachstumsinvestitionen 127.280 Gesamtkosten 221.798

Angaben in Tausend US-Dollar Neun Monate bis zum 30. September 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 298.612 300.320 314.648 913.580 Zahlbare Silberunzen 3.028.411 418.312 926.364 4.373.087 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 3.897.142 1.450.287 2.091.217 7.438.645 Gesamtkosten pro Unze 28,24 $ 16,72 28,51 $ 27,19 $ Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Neun Monate bis zum 30. September 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 294.995 320.853 - 615.848 Zahlbare Silberunzen 3.290.499 330.563 - 3.621.062 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 4.196.000 1.849.055 - 6.045.055 Gesamtkosten pro Unze 24,96 $ 4,59 $ - 23,10 $

Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Investitionsausgaben zur Aufrechterhaltung 12.383 7.788 26.542 22.214 Wachstumsinvestitionen 22.266 41.008 103.842 127.280 Ausgaben für Sachanlagen gemäß konsolidierter Kapitalflussrechnung 34.649 48.796 130.384 149.494

In Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Explorationskosten für Bergwerksstandorte 2.095 634 4.076 1.746 Exploration, Bewertung und Erschließung zur Wachstumsförderung 4.876 4.056 11.839 10.879 Gesamtbetrag für Exploration, Bewertung und Entwicklung 6.971 4.690 15.915 12.625 Abschreibungen für Exploration, Bewertung und Entwicklung 133 221 387 568 Aktienbasierte Vergütung für Exploration, Bewertung und Entwicklung 154 (204) 416 74 Aufwendungen für Exploration, Bewertung und Entwicklung 7.258 4.707 16.718 13.267

Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Bruttoumsatz mit Silber 76.194 $ 30.145 164.218 106.601 Verkaufte Silberunzen 1.975.175 1.017.392 4.682.170 3.991.055 Realisierter Silberpreis pro Unze 38,58 $ 29,63 $ 35,07 26,71

1) einschließlich 212.691 Unzen Silber aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 240.321 Unzen während der neun Monate bis zum 30. September 2025

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2025 2024 2025 2024 Bruttoumsatz aus Goldverkäufen 49.158 $ 23.794 101.930 70.264 Verkaufte Goldunzen 13.847 9.412 30.816 30.179 Realisierter Goldpreis pro Unze 3.550 2.528 3.308 2.328

1) einschließlich 6.368 Unzen Gold aus der Vorproduktionsphase in Terronera während der drei Monate und 7.094 Unzen während der neun Monate bis zum 30. September 2025

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zählen unter anderem Aussagen zum Zeitpunkt und zu den Ergebnissen verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und von Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in nationalen und lokalen Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Grundstücke; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; und Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren” im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular und im Prospekt vom 10. Juli 2025 beschrieben sind, die bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises von Rohstoffen, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird gemäß den Erwartungen des Managements durchgeführt und die Bergbauprodukte werden fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielt, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

