Börsen Update USA - 07.11. - US Tech 100 schwach -1,26 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.732,63 PKT und verliert bisher -0,42 %.
Top-Werte: Coca-Cola +1,69 %, Sherwin-Williams +1,34 %, Chevron Corporation +1,14 %, Amgen +0,95 %, Travelers Companies +0,90 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,71 %, Nike (B) -2,65 %, IBM -2,61 %, Goldman Sachs Group -2,06 %, Boeing -1,85 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.821,45 PKT und fällt um -1,26 %.
Top-Werte: Solstice Advanced Materials +4,15 %, Starbucks +2,86 %, T-Mobile US +2,51 %, Marriott International Registered (A) +2,49 %, O'Reilly Automotive +2,27 %
Flop-Werte: Arm Holdings -6,55 %, Marvell Technology -6,53 %, Airbnb Registered (A) -6,09 %, Tesla -5,62 %, Dexcom -5,58 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.675,97 PKT und fällt um -0,70 %.
Top-Werte: Akamai Technologies +9,94 %, SOLVENTUM +6,45 %, News Registered (B) +5,67 %, Albemarle +5,20 %, News Registered (A) +5,05 %
Flop-Werte: Airbnb Registered (A) -6,09 %, Tesla -5,62 %, Dexcom -5,58 %, Franklin Resources -5,46 %, Texas Pacific Land -5,44 %
