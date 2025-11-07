    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    ProSiebenSat.1 Media Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ProSiebenSat.1 Media Aktie bisher um +7,74 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ProSiebenSat.1 Media Aktie.

    Foto: Matthias Balk - dpa

    ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

    ProSiebenSat.1 Media Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Mit einer Performance von +7,74 % konnte die ProSiebenSat.1 Media Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ProSiebenSat.1 Media Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,2975, mit einem Plus von +7,74 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media in den letzten drei Monaten Verluste von -37,85 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -8,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ProSiebenSat.1 Media auf -0,99 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,74 % geändert.

    ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,03 %
    1 Monat -13,61 %
    3 Monate -37,85 %
    1 Jahr -8,63 %

    Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Mrd.EUR wert.

    Globale Börsen im Minus: DAX, Dow & S&P 500 unter Druck!


    An den internationalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Unternehmen dennoch glänzen. Die Märkte reagieren auf Unsicherheiten, was sich in deutlichen Verlusten widerspiegelt.

    ExtraTipps Deutschland GmbH (TV-VERMARKTUNG.de) bringt kleine Marken ins große Fernsehen (FOTO)


    Die Sichtbarkeit in Deutschlands reichweitenstärksten TV-Sendern war bislang nur großen Marken vorbehalten - insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen wurden von dieser Bühne ausgeschlossen. Doch ein neues Angebot von TV-VERMARKTUNG.de …

    ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ProSiebenSat.1 Media

    +8,77 %
    -6,13 %
    -12,86 %
    -37,70 %
    -7,46 %
    -30,42 %
    -55,18 %
    -89,87 %
    -38,09 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777



