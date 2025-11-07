    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Marktgeflüster

    Abverkauf der KI-Aktien geht weiter - Gerücht um Notsitzung der Fed!

    Auslöser des Gerüchts könnte die Aussage des New York Fed-Chef Williams sein, dass die Notenbank bald wieder QE betreiben müsse

    Der Abverkauf der KI-Aktien geht heute weiter - die Märkte sind inzwischen so nervös, dass das (unbestätigte) Gerücht aufkommt, dass die US-Notenbank Fed heute Abend eine Notsitzung abhalten werde. Auslöser des Gerüchts könnte die Aussage des New York Fed-Chef Williams sein, dass die Notenbank bald wieder QE betreiben müsse aufgrund der Liquiditäts-Engpässe. Alles deutet darauf hin, dass der governement shutdown weiter anhalten wird, weil die US-Demokraten Trump misstrauen. Auffallend ist neben dem Abverkauf der KI-Aktien vor allem der starke Anstieg der Preise für Kreditausfall-Versicherungen (CDS) für KI-Firmen wie Microsoft..

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Fed-Zinsen sollen auf 3 %, keine KI-Blase, US-Arbeitsmarkt schwach – laut BlackRock

     

    Das Video "Abverkauf der KI-Aktien geht weiter - Gerücht um Notsitzung der Fed! " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
