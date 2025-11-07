Abverkauf der KI-Aktien geht weiter - Gerücht um Notsitzung der Fed!

Der Abverkauf der KI-Aktien geht heute weiter - die Märkte sind inzwischen so nervös, dass das (unbestätigte) Gerücht aufkommt, dass die US-Notenbank Fed heute Abend eine Notsitzung abhalten werde. Auslöser des Gerüchts könnte die Aussage des New York Fed-Chef Williams sein, dass die Notenbank bald wieder QE betreiben müsse aufgrund der Liquiditäts-Engpässe. Alles deutet darauf hin, dass der governement shutdown weiter anhalten wird, weil die US-Demokraten Trump misstrauen. Auffallend ist neben dem Abverkauf der KI-Aktien vor allem der starke Anstieg der Preise für Kreditausfall-Versicherungen (CDS) für KI-Firmen wie Microsoft..

Hinweise aus Video: