Ho-Chi-Minh-Stadt wirbt für den Tourismus auf dem World Travel Market WTM London 2025

LONDON, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt hat eine Reihe Aktivitäten zur Förderung des Tourismus auf dem „World Travel Market WTM London 2025" , dem Weltreisemarkt in London, organisiert, der vom 4. bis 6. November 2025 im ExCeL London Exhibition and Convention Center im Vereinigten Königreich stattfindet.

Der WTM London 2025 ist eine wichtige Plattform für Ho-Chi-Minh-Stadt, um ihre globale Tourismuspräsenz zu stärken sowie mehr internationale, insbesondere europäische Besucher anzuziehen.

Aufbau globaler strategischer Partnerschaften und Aktivierung des Tourismusmarktes im Vereinigten Königreich und in Europa

Das Tourismusförderungsprogramm am vietnamesischen Nationalstand im Rahmen des WTM London 2025 ist ein strategischer Schritt mit dem Ziel: Das Potenzial und die Stärken des Tourismus in Ho-Chi-Minh-Stadt bei internationalen Partnern, insbesondere bei Partnern aus dem Vereinigten Königreich und Europa vorzustellen; Durchführung eingehender Untersuchungen des internationalen Tourismusmarktes; Ausbau der geschäftlichen Zusammenarbeit mit großen Reiseunternehmen, Reisebüros und angesehenen internationalen Medienorganisationen, um eine Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des vietnamesischen Tourismus auf dem Weltmarkt zu schaffen, sowie Ausbau der Kapazitäten für die Organisation und Förderung des internationalen Tourismus.

Hauptaktivitäten

Teilnahme am vietnamesischen Nationalstand auf dem WTM London 2025 vom 4. bis 6. November 2025 , um das neue Image des Tourismus in Ho-Chi-Minh-Stadt mit seinen kulturellen, historischen und kulinarischen Ressourcen vorzustellen; Treffen und Einholen von Informationen von britischen sowie internationalen Reiseunternehmen auf dem WTM London 2025, um das internationale Einkäuferprogramm der ITE HCMC 2026 zu unterstützen; Teilnahme an Konferenzen, Seminaren und Nebenveranstaltungen im Rahmen der WTM London 2025, um sich über beliebte globale Tourismustrends zu informieren sowie fortschrittliche Modelle zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt anzuwenden.



Organisation eines Treffens und Arbeitsprogramms mit Tourismusagenturen und Partnern im Vereinigten Königreich am 4. November 2025 in London , Vereinigtes Königreich, um das neue touristische Potenzial von Ho-Chi-Minh-Stadt nach der Verwaltungsfusion vorzustellen sowie Informationen über die neue vietnamesische Visapolitik an die britische Tourismusbranche weiterzugeben. Gleichzeitig sollen die Bedürfnisse und Vorlieben britischer Touristen kennengelernt werden, um die Attraktivität von Ho-Chi-Minh-Stadt für britische Touristen zu erhöhen. Die Veranstaltung wurde durch die Anwesenheit von Ha Van Sieu , stellvertretender Vorsitzender der vietnamesischen Tourismusbehörde, Nguyen Cam Tu , Direktorin des Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center, und mehr als 100 Vertretern von Tourismusunternehmen aus achtundzwanzig Ländern gewürdigt.



Treffen und Zusammenarbeit mit wichtigen internationalen Tourismus- und Medienorganisationen und Partnern in Europa wie z. B: World Travel Market, PATA, Legends Tour, Adara, Lufthansa City Center und andere

Frau Nguyen Cam Tu – Direktorin des Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center – bekräftigte: „Wir bringen zum World Travel Market WTM London 2025 eine klare Botschaft mit: Der Tourismus in Ho-Chi-Minh-Stadt tritt in eine neue Ära ein, mit vielen Stärken in Bezug auf Ressourcen durch die Erweiterung des Tourismusraums und einzigartige Tourismusprodukte für britische sowie europäische Touristen im Besonderen und Besucher aus aller Welt im Allgemeinen."

In den letzten Jahren verzeichnete Ho-Chi-Minh-Stadt ein starkes Wachstum der internationalen Neuzugänge, angetrieben durch die digitale Transformation, nachhaltigen Tourismus und verbesserte Besuchererlebnisse. Die Stadt fördert umweltfreundlichen Tourismus und öffentlich-private Partnerschaften, um ein intelligentes, sicheres sowie einladendes Reiseziel zu schaffen.

Erfahren Sie mehr über Ho-Chi-Minh-Stadt auf visithcmc.vn und bleiben Sie über unsere offizielle Facebook-Seite Vibrant Ho Chi Minh City (https://www.facebook.com/visitvibranthochiminhcity) in Verbindung.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815333/0a51d1695e1bd2458b0a.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ho-chi-minh-stadt-wirbt-fur-den-tourismus-auf-dem-world-travel-market-wtm-london-2025-302608982.html