Devisen
Euro gibt etwas nach
- Eurokurs sinkt leicht auf 1,1558 US-Dollar.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1561 US-Dollar fest.
- Schwache US-Konjunkturdaten belasten den Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag im US-Handel seinen Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft nicht ganz halten können. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1558 US-Dollar, nachdem sie in Europa bis kurz unter die Marke von 1,16 Dollar geklettert war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1561 (Donnerstag: 1,1533) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8649 (0,8670) Euro.
Im europäischen Handel hatten schwache Konjunkturdaten aus den USA den Dollar belastet. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen trübte sich im November stärker ein als erwartet. Vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage der Verbraucher verschlechterte sich deutlich./jsl/edh/stw
EUR/USD Prognosen Update
Im Wochenverlauf übt der Kurs Druck auf die 1,15er-Marke aus, könnte am heutigen Donnerstag im Zuge der laufenden Erholungsstimmung jedoch zurück in die Vorwochenspanne laufen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1521 = Vorwochentief | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1214
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.