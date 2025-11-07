Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Solstice Advanced Materials
Platz 1
Performance 1M:
Tesla
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 2
Performance 1M: +1,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% nachgegeben, mit einer Unterstützung bei 420 Euro. Anleger sind skeptisch bezüglich der Substanz von Tesla und der Entwicklung von FSD, während der Motivationseffekt durch Musks Vergütungspaket als verpufft angesehen wird. Eine Rückkehr unter 400 Euro wird nicht ausgeschlossen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
Marvell Technology
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 3
Performance 1M: +8,35 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 4
Performance 1M: +3,07 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 5
Performance 1M: -12,67 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 6
Performance 1M: +6,56 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 7
Performance 1M: -29,03 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 8
Performance 1M: +28,31 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 9
Performance 1M: +10,54 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 10
Performance 1M: +17,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf eine Stabilisierung um 152 Euro hoffen, berichten andere von einem beeindruckenden Kursanstieg von 50% im Oktober. Die Diskussion über den Verkauf von AMD-Aktien durch Amazon zeigt Skepsis, während optimistische Stimmen eine Kursprognose von 250 Euro äußern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Starbucks
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 11
Performance 1M: +1,56 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 12
Performance 1M: +10,49 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 13
Performance 1M: +5,20 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 14
Performance 1M: +7,29 %
Shopify
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 15
Performance 1M: -3,35 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 16
Performance 1M: -17,24 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 17
Performance 1M: -2,16 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 18
Performance 1M: -10,61 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 19
Performance 1M: +6,43 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 20
Performance 1M: +2,74 %
Alphabet
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 21
Performance 1M: +15,83 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 22
Performance 1M: -7,00 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 23
Performance 1M: -8,90 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 24
Performance 1M: +15,12 %
Qualcomm
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 25
Performance 1M: +4,06 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 26
Performance 1M: -9,94 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 27
Performance 1M: +7,84 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 28
Performance 1M: +4,80 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 29
Performance 1M: +23,59 %
