Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Akamai Technologies
Tagesperformance: +9,08 %
Platz 1
Performance 1M: +1,03 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: +7,32 %
Platz 2
Performance 1M: -8,59 %
Albemarle
Tagesperformance: +6,03 %
Platz 3
Performance 1M: +0,33 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 4
Performance 1M:
Tesla
Tagesperformance: -5,77 %
Platz 5
Performance 1M: +1,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% nachgegeben, mit einer Unterstützung bei 420 Euro. Anleger sind skeptisch bezüglich der Substanz von Tesla und der Entwicklung von FSD, während der Motivationseffekt durch Musks Vergütungspaket als verpufft angesehen wird. Eine Rückkehr unter 400 Euro wird nicht ausgeschlossen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
News Registered (B)
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 6
Performance 1M: -8,49 %
News Registered (A)
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 7
Performance 1M: -8,79 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 8
Performance 1M: -1,42 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 9
Performance 1M: -12,67 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 10
Performance 1M: +6,56 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 11
Performance 1M: -29,03 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 12
Performance 1M: -22,20 %
Franklin Resources
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 13
Performance 1M: +4,14 %
Tapestry
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 14
Performance 1M: -12,87 %
Expedia Group
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 15
Performance 1M: +14,37 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 16
Performance 1M: +10,54 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 17
Performance 1M: +12,04 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 18
Performance 1M: +28,31 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 19
Performance 1M: -7,04 %
International Paper
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 20
Performance 1M: -19,51 %
Coinbase
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 21
Performance 1M: -21,66 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 22
Performance 1M: -6,87 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 23
Performance 1M: -33,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alexandria Real Estate Equities
Das Anleger-Sentiment zu Alexandria Real Estate Equities ist aktuell negativ, geprägt von einem Kursrückgang von über 25% in den letzten 14 Tagen. Analysten zeigen sich besorgt über sinkende Auslastung und Überangebot, was zu einer Herabstufung durch RBC Capital führte. Dennoch sehen einige Anleger die Möglichkeit, günstig einzukaufen, um von zukünftigen Dividenden zu profitieren, wie im wallstreetONLINE-Forum diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Alexandria Real Estate Equities eingestellt.
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 24
Performance 1M: +6,15 %
Fiserv
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 25
Performance 1M: -50,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fiserv
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Fiserv im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ performt, was Skepsis auslöst. Ein Insiderkauf zu 65 $ wird positiv bewertet. Analysten sehen Wachstum, jedoch könnten Kursziele sinken. Anleger tendieren dazu, Fiserv langfristig zu betrachten, was auf Vertrauen in die Unternehmenssubstanz hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fiserv eingestellt.
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 26
Performance 1M: +4,56 %
Corning
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 27
Performance 1M: +4,43 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 28
Performance 1M: +1,56 %
First Solar
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 29
Performance 1M: +19,70 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 30
Performance 1M: +17,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf eine Stabilisierung um 152 Euro hoffen, berichten andere von einem beeindruckenden Kursanstieg von 50% im Oktober. Die Diskussion über den Verkauf von AMD-Aktien durch Amazon zeigt Skepsis, während optimistische Stimmen eine Kursprognose von 250 Euro äußern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 31
Performance 1M: +10,49 %
Emerson Electric
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 32
Performance 1M: -0,97 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 33
Performance 1M: -6,63 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 34
Performance 1M: +4,37 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 35
Performance 1M: +7,29 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 36
Performance 1M: -2,16 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 37
Performance 1M: +6,43 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 38
Performance 1M: -10,61 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 39
Performance 1M: -24,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 33 % auf 40 USD. Die operative Marge hat sich in einem Jahr halbiert, was die Bewertung belastet. Trotz starker Nachfrage nach KI-Servern bleibt die Unsicherheit über Margen und Preisgestaltung. Zudem ermittelt das US-Justizministerium wegen Bilanzunregelmäßigkeiten, was das Vertrauen in das Management beeinträchtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 40
Performance 1M: +33,94 %
