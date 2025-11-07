    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    IBM Aktie heute im Minus (265,15€) - 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die IBM Aktie bisher Verluste von -2,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

    IBM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Die IBM Aktie ist bisher um -2,38 % auf 265,15 gefallen. Das sind -6,48  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,71 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von IBM in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,52 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +1,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IBM eine positive Entwicklung von +27,08 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    IBM Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,38 %
    1 Monat +9,76 %
    3 Monate +25,52 %
    1 Jahr +36,63 %

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 246,85 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 07.11. - US Tech 100 schwach -1,26 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Globale Börsen im Minus: DAX, Dow & S&P 500 unter Druck!


    An den internationalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Unternehmen dennoch glänzen. Die Märkte reagieren auf Unsicherheiten, was sich in deutlichen Verlusten widerspiegelt.

    AIoT Market worth $81.04 billion by 2030 | MarketsandMarkets


    DELRAY BEACH, Fla., Nov. 7, 2025 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the AIoT Market is projected to grow from USD 25.44 billion in 2025 to USD 81.04 billion by 2030 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 26.1% during the forecast …

    IBM Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    -2,38 %
    +1,38 %
    +9,76 %
    +25,52 %
    +36,63 %
    +98,01 %
    +196,66 %
    +126,14 %
    +2.509,74 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399



