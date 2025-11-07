IBM Aktie heute im Minus (265,15€) - 07.11.2025

Die IBM Aktie ist bisher um -2,38 % auf 265,15€ gefallen. Das sind -6,48 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,71 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von IBM in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,52 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +1,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IBM eine positive Entwicklung von +27,08 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,38 % 1 Monat +9,76 % 3 Monate +25,52 % 1 Jahr +36,63 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 246,85 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

An den internationalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Unternehmen dennoch glänzen. Die Märkte reagieren auf Unsicherheiten, was sich in deutlichen Verlusten widerspiegelt.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.