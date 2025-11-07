AgroFresh kündigt neue KI-gestützte Bild- und Obstplantagenanalyse-Partnerschaften mit Aerobotics und Neolithics an

PHILADELPHIA, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- AgroFresh Solutions, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Frischelösungen nach der Ernte, baut sein FreshCloud digitales Ökosystem durch zwei strategische globale Partnerschaften weiter aus. Durch die Zusammenarbeit mit Aerobotics, einem führenden Unternehmen für Obstplantagen- und Packhausanalyse, sowie Neolithics, einem Pionier im Bereich der KI-gestützten Qualitätsprüfung, wird FreshCloud zur umfassendsten digitalen Plattform für das Qualitäts- und Lieferkettenmanagement in der Frischwarenbranche.

Durch die Zusammenführung von Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen bietet FreshCloud mehr Möglichkeiten für digital integrierte Qualitätsmessungen auf jeder Stufe der Frischwaren-Lieferkette. Aufbauend auf seinen bestehenden Partnerschaften mit den Sensorinnovatoren Rubens Technologies, Strella und Escavox baut AgroFresh seine vernetzte Sensorplattform für das Nacherntemanagement weiter aus. Dieses wachsende Ökosystem ermöglicht Erzeugern, Verpackern sowie Einzelhändlern, schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um Abfälle zu reduzieren, die Qualität zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu steigern.

„AgroFresh hat sich zum Ziel gesetzt, die ganzheitlichste und am besten vernetzte digitale Plattform für Frischprodukte aufzubauen", so Bradford Warner, Leiter Digitale Lösungen bei AgroFresh. „Durch die Integration von Partnern wie Aerobotics und Neolithics verbindet FreshCloud nun die Intelligenz von Obstplantagen mit der von Lagerhallen wie nie zuvor."

Genaue Ertragsdaten mit TrueFruit von Aerobotics

Die Partnerschaft von AgroFresh mit Aerobotics integriert mehrere TrueFruit-Module in FreshCloud, die KI-gestützte Analysen für Obstplantagen und Packhäuser bieten. Mithilfe von Computer Vision und KI-Analyse von Smartphonebildern ermöglicht Aerobotics Erzeugern:

Die Größe, Farbe und Qualität der Früchte genau und objektiv zu messen.

Die Ernteplanung durch präzise Größenprognosen, Erkennung von Schönheitsfehlern und Farbsortiermodelle zu verbessern.

Die Qualität mit standardisierten Messungen von der Obstplantage bis zum Packhaus zu überwachen.

Ertragsdaten zentral einzusehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die den marktfähigen Ernteertrag im Durchschnitt um 1 bis 5 % steigern und gewerblichen Kunden eine mehr als zehnfache Kapitalrendite ermöglichen

„Aerobotics hat sich schon immer darauf konzentriert, Erzeuger und Verpacker mit hochpräzisen Ertragsdaten zu versorgen", sagte James Paterson, Geschäftsführer von Aerobotics. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit AgroFresh, einem der führenden Unternehmen unserer Branche, um TrueFruit mehr Kunden anzubieten und die Leistungsfähigkeit unserer Technologie mit FreshCloud zu kombinieren. Gemeinsam ermöglichen diese Lösungen einen nahtlosen Übergang von der Obstplantage in die Nacherntephase, wodurch die Kontinuität der Daten gewährleistet und die Entscheidungsfindung in der gesamten Wertschöpfungskette verbessert wird.