Giant Mining erweitert Dienstleistungsvereinbarung mit RESPEC, um sein Modell für Majuba Hill zu verfeinern und das Potenzial besser auszuschöpfen

VANCOUVER, BC - 7. November 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Umfang der Dienstleistungsvereinbarung mit der RESPEC Company LLC („RESPEC“) erweitert wurde. RESPEC wird nun auch die Ergebnisse der Silberanalyse von Proben aus aktuellen und historischen Bohrungen im porphyrischen Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill („Majuba Hill“) im Pershing County, Nevada in die Auswertung miteinbeziehen.

Zweck der Zusammenarbeit

Aufbauend auf seinem Auftrag berücksichtigt RESPEC bei der aktualisierten Interpretation und technischen Überprüfung des Kupfer-Silber-Gold-Projekts Majuba Hill die Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms des Unternehmens, darunter die Kerndaten aus den Bohrlöchern MHB-30 bis MHB-36.

Das interne Projektmodell des Unternehmens wird auch um Silber ergänzt werden. Die Arbeiten sollen zur Verfeinerung der geometrischen Ausmaße der Brekzienkörper, der Bewertung der Auswirkungen neuer Erkenntnisse auf das Projektpotenzial und der Förderung der Abgrenzung der geologischen Kontrollen der Kupfermineralisierung beitragen. Darüber hinaus wird die Überprüfung dazu dienen, die Strategie des Unternehmens hinsichtlich weiterer Bohrungen auszurichten, den Zeitpunkt für metallurgische Studien festzulegen und die Bewertung neuer Zielzonen zu unterstützen.

Wie in der Pressemitteilung vom 24. September 2024 berichtet, wurden im Projekt Majuba Hill zuvor bereits hochgradige Silberabschnitte durchteuft (u.a. 74,0 Fuß mit 30,1 g/t Ag innerhalb eines breiteren Abschnitts von 218,0 Fuß mit durchschnittlich 73,4 g/t Ag und 1,35 % Cu in Bohrloch MHB-27). Daran sind die starke polymetallische Ausprägung des Systems und das Potenzial für eine erhebliche Wertschöpfung durch Nebenprodukte zusätzlich zu Kupfer und Gold zu erkennen. Diese positiven Ergebnisse zu Silber werden in das neue 3D-Modell einfließen und zur Quantifizierung des mengenmäßigen Anteils der Silbererze im Rahmen der Projektkennzahlen insgesamt beitragen.

„Die Fortführung und Erweiterung der Vereinbarung mit RESPEC ist für den Ausbau des Projekts Majuba Hill von entscheidender Bedeutung“, so David Greenway, President und CEO von Giant Mining. „Durch die Einbindung der Silberanalysen zusammen mit den aktuellen Bohrkerndaten können wir das Geomodell präzisieren und neue Potenziale erschließen. Angesichts der Erhöhung des Silberpreises auf rund 50 US$ pro Unze – das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von etwa 35 % gegenüber dem Vorjahr – ist der Zeitpunkt sehr günstig. Diese Arbeiten weisen uns einen klaren Weg für zukünftige Bohrungen, metallurgische Studien und Zielbewertungen. Jeder dieser Schritte ist essenziell, um das Potenzial von Majuba Hill als wichtige Lagerstätte mit Kupfer-, Silber- und Goldvorkommen in Nevada, einem der führenden Bergbaugebiete der USA, bestmöglich auszuschöpfen.“

Abbildung 1: Zielzonen 2025 bei Majuba Hill

Jeffrey M. Bickel, Chefgeologe bei RESPEC Company LLC, erklärt:

„Bei unseren laufenden Arbeiten im Projekt Majuba Hill konzentrieren wir uns auf die Verfeinerung der geologischen und strukturellen Modelle, um neue Bohrdaten mit fortschrittlichen geostatistischen Methoden und 3D-Modellierung zusammenzuführen. Durch die Einbeziehung von Analysedaten zu Silber zusätzlich zu Kupfer und Gold samt den im Jahr 2024 ermittelten hochgradigen Silberabschnitten können wir die Silberverteilung innerhalb der Brekzienkörper und Erzgangstrukturen kartieren, ihre Korrelation mit Kupfer bewerten und die Domänenbildung und Kontinuität der Erzgehalte besser eingrenzen. Diese ‚Verfeinerungsarbeiten‘ unterstützen Giant Mining bei der Prioritätenreihung für Ergänzungsbohrungen (Stepouts), der Planung von metallurgischen Untersuchungen zur Silberausbeute sowie der besseren Abgrenzung des Kupfer-Silber-Gold-Systems bei Majuba Hill.“

Am 6. November 2025 reichte der Geologische Dienst der Vereinigten Staaten (U.S. Geological Survey, „USGS“) die finale Liste der kritischen Rohstoffe 2025 beim Bundeskataster (Federal Register) ein. Die Liste enthält alle 50 Mineralien aus dem Jahr 2022 und es kommen noch 10 weitere – u.a. Kupfer und Silber – ergänzend hinzu (insgesamt 60). Damit wird der Fokus auf Bundesebene durch Forschungsarbeiten, Genehmigungsverfahren und entsprechende politische Instrumente verstärkt auf heimische Lieferketten gerichtet. Mit dieser offiziellen Deklaration wird die strategische Bedeutung des Kupfer-Silber-Systems bei Majuba Hill noch stärker ins Blickfeld gerückt.[i]

Strategische Auswirkungen

Die aktualisierte Interpretation wird Giant Mining eine solidere technische Grundlage für das zukünftige wirtschaftliche Potenzial bieten und gleichzeitig das Potenzial neuer Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet Majuba Hill hervorheben. Diese Ergebnisse werden die umfassendere Strategie des Unternehmens unterstützen, Majuba Hill zu einer wichtigen inländischen Quelle für Kupfer und Silber weiterzuentwickeln, in einer Zeit, in der die Nachfrage der USA nach sicheren, wieder im Inland angesiedelten Lieferketten zunimmt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Marktsensibilisierungsprogramm

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass mit der Firma Plutus Invest & Consulting GmbH („Plutus“) am 1. November 2025 eine zweimonatige Vereinbarung geschlossen wurde, die am 7. November 2025 in Kraft tritt und die Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf Werbung, Marketing, PR-Strategien und Anlegersensibilisierung im europäischen Markt für ein Gesamthonorar von 120.000 EUR vorsieht. Die Geschäftsadresse von Plutus lautet: Buchtstr. 13, Bremen 28195, Deutschland. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail (contact@plutuinves.de) oder telefonisch (+49 42117540174) möglich. Plutus (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) ist mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (Arm’s Length) verbunden. Für die Erbringung der Marketingdienstleistungen erhält Plutus vom Unternehmen keine Vergütung in Form von Wertpapieren.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Werbung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in Australien oder einem anderen Rechtsgebiet dar. Die Zulassung zur Notierung an der National Stock Exchange of Australia („NSX“) bedeutet nicht, dass die NSX oder eine Aufsichtsbehörde die Vorzüge des Unternehmens oder seiner Wertpapiere befürwortet.

Für das Board von Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Giant Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,74 % und einem Kurs von 0,103EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.