Theyab bin Mohamed bin Zayed ist bei der Unterzeichnung der Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Silal und SVG auf der China International Import Expo 2025 zugegen

ABU DHABI, VAE, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- In Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Vorsitzender des Präsidialgerichts für Entwicklung und Angelegenheiten gefallener Helden, und Seiner Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel, unterzeichnete Silal, Abu Dhabis führendes Agri-Food- und Technologieunternehmen, während der China International Import Expo (CIIE) 2025 eine wegweisende Joint-Venture-Vereinbarung (JV) mit Shouguang Colorful Manor Modern Agriculture Co., Ltd (SVG), einem der führenden Agrartechnologieunternehmen Chinas.

Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den VAE und China im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft dar und bekräftigt die Vision der VAE, die Ernährungssicherheit zu stärken, die lokale Produktion zu diversifizieren und die Einführung fortschrittlicher Agri-Tech-Lösungen für raue Klimabedingungen zu beschleunigen.

Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Staatsminister für Außenhandel, erklärte: „Die VAE bauen weiterhin strategische Partnerschaften auf, die unser nationales Ökosystem für Ernährungssicherheit stärken und gleichzeitig die wirtschaftlichen Beziehungen zu wichtigen globalen Partnern wie China vertiefen. Dieses Joint Venture spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Wachstum wider, das beiden Nationen zugute kommt und zur Widerstandsfähigkeit des globalen Ernährungssystems beiträgt."

Im Rahmen der Vereinbarung werden Silal und SVG die erste Anlage für biologische Insekten für die Landwirtschaft in der Region errichten und gemeinsam eine Gewächshausinfrastruktur der nächsten Generation entwickeln, um die Märkte der VAE und des gesamten Golf-Kooperationsrates zu bedienen. Die Partnerschaft vereint die fundierten Marktkenntnisse und das Netzwerk von Landwirten von Silal mit der technologischen Expertise von SVG in den Bereichen KI-gesteuerte Gewächshaussysteme, biologische Bestäubung und Präzisionslandwirtschaft. Um ihre gemeinsame Vision für die globale Marktexpansion zu bekräftigen, haben beide Parteien außerdem eine langfristige strategische Partnerschaft im Obst- und Gemüsehandel geschlossen, die jährlich mehr als 1.000 Container mit ausgewählten Produkten aus China in die VAE und die umliegenden Märkte vorsieht.