Lunai Bioworks schafft es, sowohl primäre als auch metastasierte Bauchspeicheldrüsentumoren in präklinischen humanisierten Modellen komplett zurückzubilden, was einen Durchbruch in der allogenen Krebsimmuntherapie bedeutet

LOS ANGELES, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Lunai Bioworks (NASDAQ: LNAI), ein KI-gestütztes Unternehmen für Arzneimittelforschung und Bioabwehr, hat einen wichtigen wissenschaftlichen Durchbruch bekannt gegeben: Seine Immunzelltherapie der nächsten Generation führte in humanisierten Mausmodellen zu einer vollständigen Rückbildung sowohl von primären als auch von metastasierenden Pankreastumoren.

Die Studie wurde am 2. November 2025 in einem neuen Kurzbericht in Vaccines veröffentlicht. Der von Experten begutachtete Kurzbericht beschreibt die Entwicklung eines DC-Konstrukts der zweiten Generation in klinischer Qualität, das in präklinischen humanisierten Modellen eine vollständige Regression sowohl von primären als auch von metastasierenden Pankreastumoren erreichte. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten, die oft erst spät diagnostiziert wird und auf herkömmliche Behandlungen nicht anspricht. Die Therapie von Lunai nutzt künstlich hergestellte dendritische Zellen – spezielle Immunzellen, die aus Stammzellen gemacht werden – die genetisch so verändert sind, dass sie das körpereigene Immunsystem gegen Krebs aktivieren. In dieser Veröffentlichung wird eine klinisch konforme Version dieser Plattform der zweiten Generation vorgestellt, deren Erkenntnisse entscheidend sind, um die laufenden Partnerschaftsgespräche für diese Therapie voranzutreiben.

Diese neue Veröffentlichung baut auf einer früheren Studie von Lunai auf (Vaccines 2025 Jul 12;13(7):749; doi:10.3390/vaccines13070749) und hat zum ersten Mal gezeigt, dass aus CD34+ hämatopoetischen Stammzellen (HSC) gewonnene dendritische Zellen, die so verändert wurden, dass sie CD40L, CD93 und CXCL13 übermäßig produzieren, eine starke Anti-Tumor-Wirkung in humanisierten Mausmodellen für Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Während in der ersten Studie ein lentiviraler Vektor für Forschungszwecke verwendet wurde, beschreibt der jüngste Bericht ein optimiertes, klinisch konformes Konstrukt, das eine gleichwertige Wirksamkeit beibehält und gleichzeitig die Design- und Herstellungseigenschaften verbessert, um die zukünftige klinische Umsetzung zu unterstützen.