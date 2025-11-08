    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsMSCI World Index IndexvorwärtsNachrichten zu MSCI World Index

    Guide für Langfristinvestoren

    605 Aufrufe 605 0 Kommentare 0 Kommentare

    Risiko wird belohnt: Was für Buy-and-Hold-Anleger wirklich zählt

    Eine neue Langzeitstudie der Deutschen Bank zeigt: Wer Rendite sucht, sollte sich von kurzfristigen Schwankungen nicht beirren lassen. Historisch schlägt nichts den Zinseszinseffekt von Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    • Langfristige Aktienrendite übertrifft andere Anlagen.
    • Risikoaversität führt zu Verlusten bei Anlegern.
    • Günstige Bewertungen steigern langfristige Erträge.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Guide für Langfristinvestoren - Risiko wird belohnt: Was für Buy-and-Hold-Anleger wirklich zählt
    Foto: Google Gemini

    Das Research Institute der Deutschen Bank hat in einer historischen Mammutanalyse untersucht, wie Aktien, Anleihen, Gold und Bargeld über mehr als 200 Jahre abgeschnitten haben – und welche Faktoren langfristig den Unterschied machen.

    Das Fazit: Wer Risiko scheut, verliert. Laut der Studie erzielten globale Aktien inflationsbereinigt im Schnitt 4,9 Prozent Rendite pro Jahr, während Staatsanleihen auf 2,6 Prozent kamen und Gold mit 0,4 Prozent weit abgeschlagen blieb. Bargeld vernichtete real sogar zwei Prozent jährlich. Über den langen Zeitraum zeigt sich klar: Anleger wurden für Mut und Geduld belohnt, insbesondere durch Dividenden und Zinseszinsen.

    MSCI World Index

    -1,08 %
    -2,93 %
    -1,36 %
    +3,85 %
    +16,33 %
    +71,17 %
    +201,35 %
    ISIN:GB00BJDQQQ59WKN:A0AE0U

    Bemerkenswert ist der Blick auf die jüngere Vergangenheit: Seit der Jahrtausendwende hat Gold mit 7,45 Prozent pro Jahr Aktien und Anleihen übertroffen. Dagegen erzielten US-Aktien nur 5,8 Prozent, deutsche 3,9 Prozent und britische 3,3 Prozent. Dennoch bleibt das Edelmetall laut Studie ein Ausnahmephänomen, da es keine laufenden Erträge abwirft. Langfristig dominieren weiter Aktien und Bonds.

    Die Deutsche Bank zeigt zudem, dass Ausgangsbewertungen entscheidend sind: Günstig bewertete Aktienmärkte erzielten über 70 Jahre hinweg 20,2 Prozent pro Jahr, während hoch bewertete Märkte nur auf 11,4 Prozent kamen. Auch hohe Startzinsen und Wachstumsraten führen später zu besseren Anleiheerträgen.

    Mit Blick auf die aktuelle Marktphase bereiten den Analysten jedoch bei den Fundamentaldaten Sorgen: Das nominale Wachstum in den Industrieländern ist so niedrig wie seit 150 Jahren nicht mehr. Hinzu kommen alternde Gesellschaften – 32 von 56 Volkswirtschaften werden bis 2050 schrumpfen. Das bremst Produktivität und Unternehmensgewinne. Hoffnungsträger: Technologie und künstliche Intelligenz könnten den Trend abfedern.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Der MSCI World Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 4.319PKT auf Ariva Indikation (07. November 2025, 22:15 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Guide für Langfristinvestoren Risiko wird belohnt: Was für Buy-and-Hold-Anleger wirklich zählt Eine neue Langzeitstudie der Deutschen Bank zeigt: Wer Rendite sucht, sollte sich von kurzfristigen Schwankungen nicht beirren lassen. Historisch schlägt nichts den Zinseszinseffekt von Aktien.