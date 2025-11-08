Erfolgreicher Abschluss der 138. Canton Fair

Insgesamt nahmen über 310.000 Käufer aus 223 Ländern und Regionen an dieser Veranstaltung teil, was einem Anstieg von 7,5 % gegenüber der vorherigen Veranstaltung entspricht und einen neuen Rekord darstellt. Darunter befanden sich 214.000 Käufer aus BRI-Ländern, was einem Anstieg von 9,4 % entspricht. Das vorgesehene Exportgeschäft belief sich in dieser Sitzung auf 25,65 Milliarden USD und setzte damit seinen Aufwärtstrend fort. Die Aussteller betonten, dass die Canton Fair ein erstklassiger Veranstaltungsort mit zahlreichen Möglichkeiten und hochwertigen Kontakten sei – die optimale Plattform, um langjährige Partnerschaften zu festigen, neue zu knüpfen und in neue Märkte zu expandieren. Viele Käufer besuchten Fabriken oder würden sie besuchen. Es wird erwartet, dass weitere Vereinbarungen getroffen werden.

GUANGZHOU, China, 8. November 2025 /PRNewswire/ -- Die 138. Canton Fair ist am 4. November erfolgreich zu Ende gegangen. Die Messe stellte neue historische Rekorde in Bezug auf mehrere Indikatoren auf, darunter die Anwesenheit von Einkäufern aus Übersee und innovative, intelligente und grüne Produkte.

Die ausstellenden Unternehmen legten Wert auf Innovation, Intelligenz und Umweltschutz in Bezug auf Materialien, Handwerkskunst und Lieferketten. Neue und umweltfreundliche Produkte sowie Produkte mit unabhängigen Rechten an geistigem Eigentum machten 23,3 %, 23,5 % bzw. 23,9 % der insgesamt 4,6 Millionen Produkte aus. Unterstützung durch künstliche Intelligenz, innovative und intelligente Fertigung, CO2-arme Produktion und hochwertige Individualisierung waren die Schlüsselbegriffe in allen drei Phasen. Humanoide Roboter, Gehirn-Computer-Schnittstellen, kunststofffreie Einrichtungsgegenstände, biobasierte Materialien, KI-gestützte Rehabilitationsgeräte und 3D-Druck waren die beliebtesten Exponate.

Die Integration digitaler und intelligenter Technologie hat die Erfahrung bei der Beantragung von Ausweisen, bei der Navigation auf der Messe, bei Geschäftsgesprächen und beim Matchmaking verbessert. Der erstmals eingeführte QR-Code-Ausweis kann innerhalb von 30 Sekunden ausgestellt werden, was sechsmal schneller ist als bisher. Ermöglicht durch Bluetooth, 5G und BDS wurde Chinas erste intelligente Navigation auf Standebene in Betrieb genommen. Geräte wie KI-Guides und intelligente Wegweiser wurden aktualisiert, um „One-Touch-Navigation und One-Code-Info-Abfrage" anzubieten, die 477.000 Mal genutzt wurden. Die Canton Fair APP wurde zusätzlich 415.000 Mal heruntergeladen.

Angefangen bei der Verkaufsförderung bis hin zu unterstützenden Aktivitäten haben tolle Services zu einer besseren Zusammenarbeit beigetragen. 9 Matchmaking-Events mit dem Titel „Handelsbrücke", 17 Live-Streaming-Aktivitäten unter dem Motto „Entdecke die Canton Fair mit Bee and Honey" und 13 Themenforen halfen Unternehmen dabei, ihre Zielmärkte zu erkunden. 240 Dienstleistungsunternehmen aus den Bereichen Finanzen, Logistik, Prüfung und Design haben über 100.000 Beratungen angeboten.

Die 139. Canton Fair wird vom 15. April bis 5. Mai 2026 in Guangzhou stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2815794/image_969985_37378971.jpg

