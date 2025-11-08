NextGen Digital schließt erste Tranche eine nicht vermittelten Privatplatzierung von Anteilen ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 7. November 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Oktober 2025 bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche (die „erste Tranche“) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche hat das Unternehmen 2.065.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 826.000 Dollar entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,60 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots.

Die Optionsscheine unterliegen einer vorzeitigen Verfallsklausel, sodass, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen (die „Premium-Handelstage“) während der Restlaufzeit der Optionsscheine 0,90 Dollar übersteigt, das Verfallsdatum auf 30 Kalendertage vorverlegt wird (die „Vorzeitige Verfallsklausel“). Die Aktivierung der Beschleunigungsklausel wird per Pressemitteilung bekannt gegeben, und die 30-Tage-Frist beginnt sieben Tage nach dem letzten Premium-Handelstag.

Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von 30.820 Dollar in bar und 57.050 Stammaktien-Kaufoptionsscheine (die „Vermittleroptionsscheine“). Jeder Vermittleroptionsschein kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Ausübungspreis von 0,40 Dollar pro Aktie zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass in den kommenden Wochen eine oder mehrere weitere Tranchen des Angebots abgeschlossen werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot für die Unternehmensentwicklung, das Marketing und das allgemeine Betriebskapital verwenden.