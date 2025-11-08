Rendite statt Zinsen
Diese Aktie zahlt satte +3,01 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Eine Rendite von +3,01 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
MIRAIT ONE Corporation ist ein führender Anbieter von IKT-Lösungen, spezialisiert auf Netzwerkinfrastruktur und IT-Dienstleistungen. Mit starker Präsenz in Japan und wachsender internationaler Expansion konkurriert es mit NTT, Fujitsu und NEC. Es besticht durch innovative, kundenspezifische Lösungen.
MIRAIT ONE Corporation gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,01 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+14,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,28 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt
die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
MIRAIT ONE Corporation verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,01 %.
Mit +3,01 % Dividendenrendite bietet MIRAIT ONE Corporation ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen MIRAIT ONE Corporation für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,01 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,28.
MIRAIT ONE Corporation weißt eine Marktkapitalisierung von 1,58 Mrd. aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,01 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
MIRAIT ONE Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.11.2025
Einen starken Börsentag erlebt die MIRAIT ONE Corporation Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 17,250€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|90,00
|+20,00 %
|+3,01 %
|2025
|75,00
|+15,38 %
|+3,38 %
|2024
|65,00
|+8,33 %
|+3,34 %
|2023
|60,00
|+9,09 %
|+3,83 %
|2022
|55,00
|+37,50 %
|+2,58 %
|2021
|40,00
|0,00 %
|+2,26 %
MIRAIT ONE Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,77 %
|1 Monat
|+4,23 %
|3 Monate
|+1,77 %
|1 Jahr
|+24,55 %
Informationen zur MIRAIT ONE Corporation Aktie
Es gibt 91 Mio. MIRAIT ONE Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. wert.
MIRAIT ONE Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die MIRAIT ONE Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MIRAIT ONE Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.