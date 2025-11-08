Cashflow für Anleger
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Eine Rendite von +7,25 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Logista ist ein führender Logistikdienstleister in Südeuropa, spezialisiert auf Tabak- und Pharmalogistik, mit einem starken Vertriebsnetzwerk und bedeutenden Marktanteilen in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Hauptkonkurrenten sind DHL und UPS.
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,25 % und einem jährlichen
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.11.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie. Mit einer Performance von +0,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|2,09
|+23,46 %
|+7,25 %
|2025
|1,692900
|+8,85 %
|+5,76 %
|2024
|1,555200
|+33,33 %
|+5,66 %
|2023
|1,166400
|+14,29 %
|+4,67 %
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,99 %
|1 Monat
|+2,48 %
|3 Monate
|+4,50 %
|1 Jahr
|+2,55 %
Informationen zur Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie
Es gibt 133 Mio. Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,95 Mrd. wert.
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.