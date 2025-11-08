Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Logista ist ein führender Logistikdienstleister in Südeuropa, spezialisiert auf Tabak- und Pharmalogistik, mit einem starken Vertriebsnetzwerk und bedeutenden Marktanteilen in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Hauptkonkurrenten sind DHL und UPS.

Compania de Distribucion Integral Logista Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,25 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,09 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,71 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Compania de Distribucion Integral Logista Holdings investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +94,38 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

