Quantinuum kündigt kommerzielle Markteinführung des neuen Helios-Quantencomputers an, der eine beispiellose Genauigkeit bietet, um generative Quanten-KI (GenQAI) zu ermöglichen

Helios startet mit den Kunden Amgen, BMW Group, JPMorganChase und SoftBank Corp.

NEW YORK, 8. November 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, der weltweit führende Anbieter von Quantencomputern, gab heute die Markteinführung von Helios bekannt, dem weltweit genauesten kommerziellen Quantencomputer für allgemeine Zwecke, der die Einführung von Quantencomputern in Unternehmen beschleunigen soll. Mit der höchsten Fidelity† aller kommerziellen Systeme und einer neuartigen Echtzeit-Steuerungsengine ermöglicht Helios Entwicklern, einen Quantencomputer auf die gleiche Weise zu programmieren, wie sie heterogene klassische Computer programmieren. Eine neue, moderne, auf Python basierende Programmiersprache namens Guppy ermöglicht Entwicklern, hybride Rechenfähigkeiten – Quanten und klassische – nahtlos in einem einzigen Programm zu kombinieren. Helios ist jetzt für Kunden über Quantinuums Cloud-Service und On-Premise-Angebot verfügbar.

„Der nächste Wendepunkt im Computing beginnt heute", sagt Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und Geschäftsführer von Quantinuum. „Zum ersten Mal können Unternehmen auf einen hochpräzisen Quantencomputer zugreifen, um reale Auswirkungen zu erzielen sowie die Art und Weise der Innovationspraxis von Industrien zu verändern – von der Arzneimittelforschung über das Finanzwesen bis hin zu modernen Materialien."