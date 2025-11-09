    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus

    wO-Heimspiel

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsches Start-Up in aller Munde: Koch-Roboter mit einer Prise Rüstungsfantasie

    Der Robotik-Spezialist Circus startet mit seiner KI-Küche in die Skalierung. Pilotprojekt läuft, Patente gesichert, Militär-Deals in Sicht. Wächst hier das nächste deutsche Einhorn heran?

    Für Sie zusammengefasst
    • Circus startet KI-Küche, Pilotprojekt in München.
    • Kooperation mit Meta: KI-Modell Llama integriert.
    • Expansion in Verteidigungsindustrie mit Circus Defence.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    wO-Heimspiel - Deutsches Start-Up in aller Munde: Koch-Roboter mit einer Prise Rüstungsfantasie
    Foto: Henning Kaiser - dpa

    Das Hamburger Start-up Circus SE hat gemeinsam mit Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, einen KI-gesteuerten Kochroboter entwickelt – und liefert nun die ersten Serienmodelle aus. Der CA-1 genannte Roboter wird ab Oktober im Münchner Meta-Büro eingesetzt. Dort soll die smarte Küche nicht nur Mitarbeiter versorgen, sondern auch zeigen, wie Essenszubereitung der Zukunft aussieht: automatisiert, effizient – und standardisiert.

    Meta bringt dabei mehr als nur Kapital ein: Das firmeneigene KI-Modell Llama wird direkt in die Robotersteuerung integriert. Die Software koordiniert über mehrere Agenten hinweg Zutatenmanagement, Wartung und Zubereitung – inklusive Nährwertberechnung. Für Circus-CEO Nikolas Bullwinkel ist das nur der Anfang: Man entwickle gemeinsam mit Meta "eine neue Stufe agentischer Intelligenz" für die automatisierte Verpflegung.

    Circus

    -9,22 %
    +12,90 %
    +16,99 %
    +34,19 %
    +6,60 %
    +1.396,00 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35

    Vor zwei Wochen erst hatte das Unternehmen seine erste Kochstation in einem Düsseldorfer Rewe-Supermarkt vorgestellt. Unter der Eigenmarke "Fresh & Smart" bereitet das System warme Gerichte ohne menschliches Personal zu – ein Novum im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Wirtschaftlich ist das Projekt ambitioniert kalkuliert: Laut Circus lohnt sich der Einsatz des CA-1 ab rund 100 verkauften Mahlzeiten pro Tag. Die Preise starten bei 3,50 Euro.

    Die Circus-Aktie hat seit dem Startschuss kräftig zugelegt. Kein Wunder: Die Partnerschaft mit Rewe gilt als kommerzieller Ritterschlag für das junge Robotik-Unternehmen. Sollte die Testphase bei einem der größten Einzelhändler des Landes ein Erfolg werden, könnte sich hier ein Riesenmarkt eröffnen. 

    Nach der Rewe-Premiere war Circus-CEO Nikolas Bullwinkel zu Gast in der wallstreetONLINE Börsenlounge, um sein Unternehmen und das Erfolgsrezept im Detail vorzustellen.

    Neben der Zivilgastronomie streckt Circus seine Fühler auch in Richtung Verteidigungsindustrie aus. Vor kurzem wurde eine Tochterfirma namens Circus Defence gegründet. Ziel der Gründung ist es, das Produktportfolio für autonome KI-Robotik- und Infrastruktursysteme im Verteidigungssektor deutlich auszubauen. Die neue Gesellschaft konzentriert sich auf mobile, containerisierte KI-Robotiksysteme für schnellen Aufbau, vollautonomen Betrieb und minimalen Personalaufwand, basierend auf der bestehenden KI-Robotik-Plattform von Circus.

    Die US-Investmentbank Cantor Fitzgerald hat die Circus-Aktie in dieser Woche mit einem Buy-Rating in die Bewertung aufgenommen und ein Kursziel von 40,60 Euro ausgerufen – rund 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. Besonders positiv sehen die Analysten die Technologieführerschaft im Bereich KI-Robotik sowie die starke Positionierung bei autonomen Systemen für Verteidigung und Infrastruktur.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,22 % und einem Kurs von 18,70EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wO-Heimspiel Deutsches Start-Up in aller Munde: Koch-Roboter mit einer Prise Rüstungsfantasie Der Robotik-Spezialist Circus startet mit seiner KI-Küche in die Skalierung. Pilotprojekt läuft, Patente gesichert, Militär-Deals in Sicht. Wächst hier das nächste deutsche Einhorn heran?