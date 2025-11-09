Diageo-Aktie im Sinkflug: Warum Anleger jetzt vorsichtig sein sollten!

In den jüngsten Quartalszahlen meldete Diageo einen Rückgang der Erlöse um 2,2 Prozent auf 4,875 Milliarden GBP, trotz eines Anstiegs des Verkaufsvolumens um 2,9 Prozent. Der ungünstige Preis-Produkt-Mix führte zu einem organischen Rückgang des Wachstums um 2,8 Prozent. Besonders betroffen sind die Märkte in Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum, wo die Absätze um 2,7 Prozent bzw. 7,5 Prozent zurückgingen. Positive Entwicklungen in Lateinamerika und Afrika konnten diese Rückgänge nicht ausgleichen.

Der britische Spirituosenkonzern Diageo, bekannt für Marken wie Smirnoff und Johnnie Walker, hat in den letzten Jahren einen signifikanten Rückgang seiner Aktienkurse erlebt. Während das Unternehmen vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem damit verbundenen Bärenmarkt als beliebter Dividendenwachstumswert galt, befindet sich die Aktie seit fast vier Jahren in einem Abwärtstrend. Die sinkende Nachfrage, insbesondere bei jüngeren Konsumenten, sowie steigende Input-Preise und Herausforderungen durch die US-Handelspolitik belasten die Margen des Unternehmens.

Diageo hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren 625 Millionen GBP durch Kostensenkungen einzusparen und den Schuldenabbau voranzutreiben. Dennoch bleibt die Prognose für das Gesamtjahr enttäuschend, mit stagnierenden oder leicht rückläufigen Verkaufszahlen, was auf eine Konsumzurückhaltung in den USA und China zurückzuführen ist. Der operative Ertrag soll nur im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Die Aktie fiel nach der Veröffentlichung der Zahlen um 6,5 Prozent und erreichte den tiefsten Stand seit 14 Jahren. Technische Indikatoren deuten auf eine mögliche Erschöpfung hin, doch eine Trendwende steht noch aus. Die Bewertung der Aktie ist im historischen Vergleich günstig, mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,2, deutlich unter dem 10-Jahres-Schnitt von 25,4. Die prognostizierte Dividendenrendite von 4,7 Prozent ist durch den Gewinn gedeckt, jedoch könnte eine Verschlechterung der Ertragslage zu Kürzungen führen.

Insgesamt zeigt sich, dass Diageo trotz der attraktiven Bewertung und Dividende derzeit nicht als Kauf empfohlen wird. Anleger sollten auf eine klare Trendwende warten oder auf niedrigere Einstiegskurse spekulieren, um die operativen Risiken besser abzufedern.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 19,80EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.