Jensen Huang warnt: China könnte USA im KI-Rennen bald überholen!

Im Mittelpunkt des Konflikts steht der Zugang zu hochentwickelten KI-Chips, insbesondere zu Nvidias neuesten Modellen der „Blackwell“-Reihe, die als Schlüsseltechnologie für moderne KI-Systeme gelten. Die US-Regierung hat in den letzten Monaten Exportbeschränkungen für diese Chips nach China erlassen, um nationale Sicherheitsinteressen zu wahren und zu verhindern, dass China KI für militärische Zwecke nutzt. Huang erklärte, dass Nvidia derzeit keine Exportlizenzen für den Verkauf seiner neuesten Chips nach China beantragt hat und dass es momentan keine aktiven Gespräche über Lieferungen an chinesische Unternehmen gibt.

Jensen Huang, CEO von Nvidia, hat beim Future of AI Summit in London eindringlich gewarnt, dass China im Wettlauf um die Vorherrschaft in der Künstlichen Intelligenz (KI) kurz davor steht, die USA zu überholen. Huang betonte, dass China technologisch nur „Nanosekunden“ hinter den USA zurückliegt und forderte eine Überprüfung der US-Politik, die durch Exportbeschränkungen gegen China den eigenen Vorsprung gefährde. Diese Maßnahmen könnten dazu führen, dass die USA einen erheblichen Teil der globalen KI-Entwickler verlieren, was langfristig nachteilig sei.

Huang wies darauf hin, dass die chinesische Regierung Nvidia weitgehend vom Markt ausgeschlossen hat und äußerte die Hoffnung, dass China seine Politik ändert, um eine Wiederaufnahme der Geschäfte zu ermöglichen. Trotz der politischen Hindernisse hat Nvidia seine globale Expansion vorangetrieben und Partnerschaften in Ländern wie Südkorea und Taiwan angestrebt.

In einem Interview mit der Financial Times hatte Huang für Aufsehen gesorgt, als er sagte: „China wird gewinnen“, was er jedoch als Betonung der technologischen Fähigkeiten Chinas relativierte. Nvidia hat in den letzten Monaten einen Rekordmarktwert von über einer Billion US-Dollar erreicht und bleibt damit das wertvollste Unternehmen vor Apple und Microsoft. Huang versucht, Ängste vor einer möglichen KI-Blase zu zerstreuen und betont, dass Investitionen in Rechenzentren und KI-Hardware langfristig rentabel sein werden.

Die anhaltenden Handelshemmnisse zwischen den USA und China, insbesondere der Verkauf von Blackwell-Chips, bleiben ein großes Unsicherheitsfaktor für Investoren. Huang hat bereits darauf hingewiesen, dass Nvidia durch die Blockade eine potenzielle Chance von 50 Milliarden US-Dollar in China verpasst, wo der Markt für KI-Systeme jährlich um 50 Prozent wächst.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 188,2EUR auf Nasdaq (08. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.