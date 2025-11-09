Deutz kehrt zurück in die Gewinnzone: Umsatz und Ebit stark gestiegen!

Trotz dieser positiven Entwicklung dämpfte Konzernchef Sebastian Schulte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Er rechnet nun mit einem Umsatz am unteren Ende der angestrebten Spanne von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro. Dies begründete er mit der anhaltenden Marktsituation im Baumaschinen- und Landtechniksektor, die sich noch nicht erholt habe. Dennoch bestätigte das Unternehmen seine weiteren Ziele.

Der Motorenhersteller Deutz hat im dritten Quartal 2023 eine deutliche Rückkehr in die Gewinnzone verzeichnet und seinen Umsatz sowie das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) signifikant gesteigert. Der Erlös stieg im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 Prozent auf 493,3 Millionen Euro. Das bereinigte Ebit konnte nahezu vervierfacht werden und erreichte 28,4 Millionen Euro, während der Nettogewinn bei 12,3 Millionen Euro lag. Im Vorjahr hatte Deutz aufgrund einer schwachen Konjunktur und nachlassender Nachfrage noch einen Verlust von zwei Millionen Euro ausgewiesen.

Deutz hat in den letzten Jahren ein Sparprogramm implementiert, das bereits Früchte trägt. Die geplanten Einsparungen von 50 Millionen Euro bis Ende 2026 könnten sogar übertroffen werden. Zudem expandiert das Unternehmen in neue Wachstumsfelder, abseits des klassischen Motorengeschäfts. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme der Sobek Group, einem Spezialisten für Antriebssysteme in der Drohnentechnologie.

Die Aktie von Deutz zeigt sich nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen stark und notiert aktuell bei 8,10 Euro, was einem Anstieg von über 97 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Analysten sind optimistisch und erwarten, dass die Aktie in naher Zukunft zweistellige Kurse erreichen könnte, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 10,90 Euro. Zudem profitieren die Anleger von einer Dividende, die für 2024 bei 0,170 Euro und für 2025 auf 0,155 Euro geschätzt wird.

Insgesamt zeigt sich Deutz auf einem soliden Kurs, auch wenn der Rückgang des Auftragseingangs im dritten Quartal um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr als Herausforderung betrachtet wird. Dennoch bleibt das Unternehmen mit einem Auftragsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro nach neun Monaten auf einem positiven Wachstumspfad.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 8,055EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.