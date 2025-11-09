Cathie Wood senkt Bitcoin-Prognose: Stablecoins übernehmen die Führung!

Cathie Wood, CEO von Ark Invest, hat ihre optimistischste Prognose für Bitcoin deutlich nach unten korrigiert und gleichzeitig ihre Bestände reduziert. In einem Interview mit CNBC äußerte sie, dass Stablecoins zunehmend die Funktionen übernehmen, die sie ursprünglich Bitcoin zugeschrieben hatte. Wood schätzt, dass die optimistische Prognose für Bitcoin bis 2030 nun bei 1,5 Millionen US-Dollar liegt, jedoch könnte sie aufgrund der rasanten Entwicklung von Stablecoins, insbesondere in Schwellenländern, um etwa 300.000 US-Dollar gesenkt werden. Diese digitalen Token, die an traditionelle Währungen gekoppelt sind, skalieren schneller als erwartet und übernehmen eine zentrale Rolle im Zahlungsverkehr.

Die Aussagen von Wood markieren einen signifikanten Wandel in ihrer langfristigen Sicht auf Bitcoin, die zuvor als potenzieller Wertspeicher und globales Abwicklungssystem galt. Sie betont, dass Stablecoins, insbesondere in Schwellenländern, eine bedeutende Entwicklung darstellen und dass auch US-Institutionen neue Zahlungssysteme entwickeln, die auf Stablecoins basieren. Trotz der reduzierten Prognose bleibt Wood optimistisch und verweist auf die wachsende institutionelle Akzeptanz als wichtigen Treiber für den zukünftigen Wert von Bitcoin. Sie sieht in der Digitalisierung des globalen Währungssystems ohne staatliche Aufsicht eine transformative Idee.