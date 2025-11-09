    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    Hensoldt: Rekordwachstum dank Rüstungsboom – Analysten bleiben optimistisch!

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    Hensoldt, ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie, verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein starkes Wachstum, das maßgeblich durch den anhaltenden Rüstungsboom in Deutschland und Europa bedingt ist. CEO Oliver Dörre betonte, dass die Verteidigungsinvestitionen an Dynamik gewinnen und die „Zeitenwende 2.0“ spürbare Auswirkungen zeigt. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent auf über zwei Milliarden Euro, was zu einem Rekordauftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro führte.

    Der Umsatz des Unternehmens erhöhte sich um 11,6 Prozent auf etwa 1,5 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA um 12,8 Prozent auf 211 Millionen Euro anstieg. Die EBITDA-Marge verbesserte sich leicht von 13,6 auf 13,7 Prozent. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten und belegen die positive Entwicklung in den Geschäftsbereichen Sensors und Optronics. Insbesondere Vertragserweiterungen für Radarsysteme des Eurofighter und die Nachrüstung optronischer Systeme für U-Boote trugen zu diesem Wachstum bei.

    Trotz eines Anstiegs der Aktie um über 159 Prozent in diesem Jahr, erlebte sie in den letzten vier Wochen einen Rückgang von fast 20 Prozent und wird derzeit bei 87,70 Euro gehandelt. Analysten bleiben jedoch optimistisch: JP Morgan setzte ein Kursziel von 110 Euro und bewertete die Aktie mit „Buy“. Jefferies und die Deutsche Bank gaben ebenfalls positive Einschätzungen ab, mit Kurszielen von 92 und 112 Euro.

    Die DZ Bank bestätigte nach den jüngsten Zahlen eine Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 116 Euro und hob hervor, dass das dritte Quartal besser als erwartet war. Analyst Holger Schmidt wies darauf hin, dass Hensoldt in den Bereichen Auftragseingang, Umsatz und bereinigtes EBITDA eine erhöhte Dynamik gezeigt hat. Die nächsten Kurstreiber könnten neue Auftragsgewinne bis Ende des Jahres sowie der bevorstehende Kapitalmarkttag sein.

    Insgesamt zeigt Hensoldt eine vielversprechende Entwicklung, die durch die steigende Nachfrage nach Verteidigungslösungen und die Stabilität eines hohen Auftragsbestands unterstützt wird. Das Unternehmen plant, die steigende Nachfrage mit Effizienz und Qualität zu bedienen und bleibt optimistisch hinsichtlich seiner mittelfristigen Ziele.



