MLP senkt Gewinnprognose drastisch: Aktie stürzt um über 13% ab!
Der Finanzdienstleister MLP hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt und erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 90 und 100 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von über 10 Prozent im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 100 bis 110 Millionen Euro, die noch im August kommuniziert wurde. Die Anpassung der Prognose wurde am Freitag bekannt gegeben und führte zu einem dramatischen Kurssturz der MLP-Aktie um mehr als 13 Prozent, wodurch das Unternehmen die rote Laterne im SDAX übernahm.
Ein Grund für die pessimistischere Einschätzung sind mögliche Sondereffekte im Zusammenhang mit einer strategischen Neuausrichtung im Immobilienbereich. MLP plant, sich künftig auf das Vermittlungsgeschäft und die Konzeptionierung von Immobilienprojekten zu konzentrieren, während die Entwicklung neuer Projekte, bei denen das Unternehmen selbst für die Bauausführung verantwortlich ist, eingestellt werden soll. Bestehende Projekte sollen jedoch abgeschlossen werden. Diese strategische Entscheidung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats.
Die finanziellen Auswirkungen dieser Neuausrichtung sind derzeit schwer abzuschätzen, jedoch wird erwartet, dass die Einmaleffekte in Bezug auf das EBIT eine Größenordnung von maximal 12 Millionen Euro nicht überschreiten werden. Diese könnten das operative Ergebnis im laufenden Jahr zusätzlich belasten. Im dritten Quartal stieg das EBIT vorläufigen Zahlen zufolge leicht von 17,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 18,3 Millionen Euro. Trotz dieser positiven Entwicklung wird jedoch prognostiziert, dass die bis zum Jahresende erwartete Geschäftsentwicklung nicht ausreichen wird, um die ursprüngliche EBIT-Prognose zu erreichen.
MLP plant, am 13. November detaillierte Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres zu veröffentlichen. Die aktuelle Situation verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, insbesondere im Hinblick auf die Anpassungen im Immobiliensektor und die damit verbundenen finanziellen Risiken. Die Neuausrichtung könnte langfristig notwendig sein, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, birgt jedoch kurzfristig Unsicherheiten und Belastungen für das Unternehmen.
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,83 % und einem Kurs von 6,18EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
