MLP senkt Gewinnprognose drastisch: Aktie stürzt um über 13% ab!

Der Finanzdienstleister MLP hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt und erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 90 und 100 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von über 10 Prozent im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 100 bis 110 Millionen Euro, die noch im August kommuniziert wurde. Die Anpassung der Prognose wurde am Freitag bekannt gegeben und führte zu einem dramatischen Kurssturz der MLP-Aktie um mehr als 13 Prozent, wodurch das Unternehmen die rote Laterne im SDAX übernahm.

Ein Grund für die pessimistischere Einschätzung sind mögliche Sondereffekte im Zusammenhang mit einer strategischen Neuausrichtung im Immobilienbereich. MLP plant, sich künftig auf das Vermittlungsgeschäft und die Konzeptionierung von Immobilienprojekten zu konzentrieren, während die Entwicklung neuer Projekte, bei denen das Unternehmen selbst für die Bauausführung verantwortlich ist, eingestellt werden soll. Bestehende Projekte sollen jedoch abgeschlossen werden. Diese strategische Entscheidung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats.