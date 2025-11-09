DigitalOcean: BofA hebt Aktie auf 'Buy' – KI-Expansion treibt Kurs an!

DigitalOcean, das sich auf Cloud-Lösungen für Start-ups und Entwickler spezialisiert hat, plant, seine Rechenzentrums-Kapazität um 30 Megawatt auf insgesamt 73 Megawatt zu erhöhen. Diese Expansion wird voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2026 zu einem spürbaren Anstieg von Umsatz und Margen führen. Die BofA-Analysten erwarten, dass DigitalOcean seine EBITDA-Gewinne und Free-Cashflow-Margen signifikant steigern kann, wobei letztere im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich liegen sollen – über dem Branchendurchschnitt.

Die Analysten der Bank of America (BofA) haben die Aktie des Cloud-Spezialisten DigitalOcean von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft, was auf eine positive Wende in der Unternehmensbewertung hinweist. Der Hauptgrund für diese Neubewertung ist die steigende Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und Inferencing, die DigitalOcean einen erheblichen Wachstumsschub verleihen könnte. Das Kursziel wurde von 34 auf 60 US-Dollar angehoben.

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass DigitalOcean mehrere Verträge im achtstelligen Dollarbereich abgeschlossen hat, was für das Unternehmen, das traditionell auf kleine und mittlere Kunden fokussiert ist, eine bemerkenswerte Entwicklung darstellt. CEO Srinivasan äußerte sich optimistisch über das "sehr starke Wachstum und die verbesserte Visibilität", was die schnellere Expansion der Kapazitäten rechtfertigt.

Für 2026 prognostiziert BofA ein Umsatzwachstum von rund 20 Prozent, was die bisherigen Erwartungen übertrifft. DigitalOcean erweitert kontinuierlich sein Angebot, einschließlich GPU-basierter Server und KI-gestützter Entwickler-Assistenten. Dennoch sehen die Analysten Risiken, insbesondere in Bezug auf mögliche Verzögerungen bei der KI-Adaption und operative Herausforderungen beim schnellen Ausbau.

Zusätzlich zu diesen positiven Entwicklungen hat DigitalOcean bei der Vorstellung der Q3-Zahlen eine Umsatzprognose von 896 bis 897 Millionen US-Dollar abgegeben, mit einer normalisierten EBITDA-Marge von 40,7 bis 41,0 Prozent. Die Kundenbindungsrate hat sich verbessert, und der Umsatz mit größeren Kunden, die über 100.000 US-Dollar Jahresumsatz generieren, ist um 41 Prozent gestiegen.

Trotz anfänglicher Skepsis einiger Aktionäre reagierte die Aktie auf die positiven Nachrichten mit einem Kursanstieg von 75 Prozent in den letzten drei Monaten. DigitalOcean scheint auf einem soliden Wachstumskurs zu sein, und die Analysten sind optimistisch, dass die KI-Welle den Kurs weiter ankurbeln könnte.

Die DigitalOcean Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 49,48USD auf NYSE (08. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.