AstraZeneca übertrifft Erwartungen: Starkes Wachstum und vielversprechende Pipeline!

Trotz dieser positiven Entwicklung hält AstraZeneca an seiner Jahresprognose fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich. CEO Pascal Soriot betonte die starke Dynamik des Unternehmens und sieht AstraZeneca gut positioniert, um das Wachstum bis 2026 aufrechtzuerhalten und die langfristigen Ziele bis 2030 zu erreichen.

AstraZeneca hat im dritten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und bleibt auf einem stabilen Wachstumskurs. Der britisch-schwedische Pharmakonzern verzeichnete einen Umsatz von 15,19 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 Prozent auf 2,38 US-Dollar, was über den prognostizierten 2,29 US-Dollar liegt. Das operative Ergebnis kletterte um 13 Prozent auf 4,99 Milliarden US-Dollar.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die Forschung, in der AstraZeneca in diesem Jahr bereits 16 erfolgreiche Phase-III-Studien abgeschlossen hat. Zu den vielversprechenden Wirkstoffen gehören Baxdrostat zur Behandlung von Bluthochdruck sowie Enhertu und Datroway zur Bekämpfung von Brustkrebs. Diese Fortschritte sollen das Unternehmen langfristig stärken.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 43,24 Milliarden US-Dollar, wobei das Onkologie-Segment um 16 Prozent und der Bereich Forschung und Innovation um 13 Prozent wuchs. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 15 Prozent auf 7,04 US-Dollar zu.

AstraZeneca setzt verstärkt auf den US-Markt und hat im Oktober den Bau einer neuen Produktionsanlage in Virginia im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar begonnen. Zudem wurde eine Vereinbarung mit der US-Regierung getroffen, um die Medikamentenkosten für Patienten zu senken. Das Unternehmen erhielt auch internationale Anerkennung für seine Nachhaltigkeitsinitiativen, unter anderem wurde es von Time Magazine als eines der 50 besten Unternehmen der Welt ausgezeichnet.

Insgesamt zeigt AstraZeneca eine vielversprechende Entwicklung mit einer starken Pipeline, erheblichen Investitionen in den USA und einem kontinuierlichen Umsatzwachstum. Das Unternehmen ist zuversichtlich, seine langfristigen Ziele bis 2030 zu erreichen und den Umsatz auf 80 Milliarden US-Dollar zu steigern.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 146EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.