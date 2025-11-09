Aumovio: Umsatzrückgang und Analystenstreit – Was bedeutet das für die Zukunft?

Aumovio produziert eine Vielzahl von Komponenten, darunter Bremsen, Fahrwerke, Fahrzeugelektronik und Lösungen für das automatisierte Fahren. Die Aktie des Unternehmens wird derzeit bei 38,30 Euro gehandelt.

Aumovio, der Autozulieferer, hat im dritten Quartal 2023 einen signifikanten Umsatz- und Gewinneinbruch verzeichnet. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, trotz einer global anziehenden Automobilproduktion. Das Unternehmen, das im September von Continental abgespalten wurde, meldete ein EBITDA von 150 Millionen Euro, was einem Rückgang von 30 Prozent entspricht. Die EBITDA-Marge sank von 4,5 auf 3,3 Prozent, während Aumovio einen Verlust von 19 Millionen Euro auswies, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 73 Millionen Euro erzielt wurde. In Anbetracht dieser Entwicklungen hat Aumovio seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt und rechnet nun mit einem Erlös zwischen 18 und 19 Milliarden Euro.

Ein Lichtblick für Aumovio kam in Form einer Entwarnung bezüglich eines drohenden Chipengpasses aus China. Der CEO Philipp von Hirschheydt gab bekannt, dass das Unternehmen von der chinesischen Exportkontrolle ausgenommen wurde, was die Kurzarbeit vorerst überflüssig macht. Diese Entwicklung ist besonders wichtig, da die Autoindustrie stark auf Nexperia-Chips angewiesen ist, die aufgrund eines Konflikts zwischen China und den Niederlanden in Gefahr waren.

Die Analystenmeinungen über Aumovio sind jedoch gespalten. Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie mit einem Kursziel von 30,60 Euro auf "Underperform" belassen und einen vorsichtigen Umsatzausblick sowie einen schwachen Auftragseingang hervorgehoben. Im Gegensatz dazu hat JPMorgan Aumovio mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen und die starken Ergebnisse des Unternehmens gelobt, die die Erwartungen übertrafen. Analyst Jose Asumendi wies darauf hin, dass die bereinigte operative Marge nun am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 2,5 bis 4,0 Prozent liegen soll.

Insgesamt steht Aumovio vor Herausforderungen, sieht jedoch auch positive Entwicklungen, die die zukünftige Geschäftslage beeinflussen könnten. Die Unsicherheiten im Markt und die divergierenden Analystenmeinungen verdeutlichen die Komplexität der aktuellen Situation für das Unternehmen.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,32 % und einem Kurs von 38,96EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.