Daimler Truck: Absatzrückgang trotz E-Fahrzeug-Boom – Was steckt dahinter?

Der Umsatz im Industriegeschäft fiel auf 10,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 14 Prozent entspricht. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Minus 12 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sank um 40 Prozent auf etwa 716 Millionen Euro, während die Marge auf 6,3 Prozent fiel. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,57 Euro, was einen Rückgang von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Kosten für Forschung und Entwicklung stiegen auf 520 Millionen Euro, während die Vertriebskosten und Verwaltungsausgaben sanken.

Daimler Truck hat im dritten Quartal 2025 einen signifikanten Rückgang beim Fahrzeugabsatz verzeichnet, der auf schwache Märkte in Nordamerika und Asien zurückzuführen ist. Der Konzern verkaufte nur 98.009 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark betroffen war das Segment Trucks North America, wo die Verkaufszahlen um über ein Drittel sanken. In den USA betrug der Rückgang 37 Prozent, in Kanada 31 Prozent und in Mexiko sogar 66 Prozent. Die Ursachen für diese Entwicklung sind unter anderem die Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik und neue Emissionsvorgaben in Mexiko.

Die Finanzsparte von Daimler Truck war ebenfalls betroffen, mit einem Rückgang des Neugeschäfts um 14 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Das Vertragsvolumen fiel um 10 Prozent auf 29 Milliarden Euro. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts blieb mit 24 Millionen Euro zwar niedrig, übertraf jedoch den Vorjahreswert.

Trotz der schwachen Gesamtentwicklung konnte Daimler Truck den Absatz von emissionsfreien Fahrzeugen steigern und lieferte im dritten Quartal 1.833 E-Fahrzeuge aus, fast dreimal so viele wie im Vorjahr. Das Unternehmen hält an seiner Jahresprognose fest und erwartet ein bereinigtes EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro sowie einen Absatz von 410.000 bis 440.000 Fahrzeugen.

Daimler Truck verfolgt eine langfristige Strategie zur Steigerung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit, die auf fünf Säulen basiert. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Milliarden Euro angekündigt. Analysten zeigen sich jedoch skeptisch, insbesondere aufgrund der Unsicherheiten in den nordamerikanischen Märkten und der Auswirkungen der US-Zölle. Die Einstufungen der Analysten variieren, wobei einige eine „Underperform“-Bewertung abgeben, während andere die Erwartungen als weitgehend erfüllt ansehen.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 34,58EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.