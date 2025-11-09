Elon Musk: Riesiges Aktienpaket von 1 Billion Dollar – Was steckt dahinter?

Elon Musk, CEO von Tesla, hat die Aussicht auf ein gewaltiges Aktienpaket im Wert von bis zu einer Billion Dollar erhalten, nachdem mehr als 75 Prozent der Aktionäre einem neuen Vergütungsplan zugestimmt haben. Dieser Plan sieht vor, dass Musk verschiedene Unternehmensziele erreichen muss, um die Aktien zu erhalten. Er hatte zuvor angedeutet, dass er seinen Posten aufgeben würde, sollte der Plan nicht genehmigt werden. Der Wert des Aktienpakets könnte sich auf etwa 871 Milliarden Euro belaufen, vorausgesetzt, Tesla erreicht innerhalb von zehn Jahren eine Marktbewertung von 8,5 Billionen Dollar, was fast sechsmal dem aktuellen Wert entspricht.

Um die Aktien zu erhalten, muss Musk unter anderem das Jahrzehnt als CEO bleiben und sicherstellen, dass Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz hat sowie eine Million KI-Roboter ausliefert. Musk könnte bis zu 423,74 Millionen Tesla-Aktien in zwölf Stufen erhalten, die an verschiedene Unternehmensziele gekoppelt sind, darunter die Auslieferung von 20 Millionen Fahrzeugen und das Erreichen eines Börsenwerts von zwei Billionen Dollar. Eine weitere Herausforderung besteht darin, einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 400 Milliarden Dollar zu erreichen.