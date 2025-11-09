Elon Musk: Riesiges Aktienpaket von 1 Billion Dollar – Was steckt dahinter?
Elon Musk, CEO von Tesla, hat die Aussicht auf ein gewaltiges Aktienpaket im Wert von bis zu einer Billion Dollar erhalten, nachdem mehr als 75 Prozent der Aktionäre einem neuen Vergütungsplan zugestimmt haben. Dieser Plan sieht vor, dass Musk verschiedene Unternehmensziele erreichen muss, um die Aktien zu erhalten. Er hatte zuvor angedeutet, dass er seinen Posten aufgeben würde, sollte der Plan nicht genehmigt werden. Der Wert des Aktienpakets könnte sich auf etwa 871 Milliarden Euro belaufen, vorausgesetzt, Tesla erreicht innerhalb von zehn Jahren eine Marktbewertung von 8,5 Billionen Dollar, was fast sechsmal dem aktuellen Wert entspricht.
Um die Aktien zu erhalten, muss Musk unter anderem das Jahrzehnt als CEO bleiben und sicherstellen, dass Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz hat sowie eine Million KI-Roboter ausliefert. Musk könnte bis zu 423,74 Millionen Tesla-Aktien in zwölf Stufen erhalten, die an verschiedene Unternehmensziele gekoppelt sind, darunter die Auslieferung von 20 Millionen Fahrzeugen und das Erreichen eines Börsenwerts von zwei Billionen Dollar. Eine weitere Herausforderung besteht darin, einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 400 Milliarden Dollar zu erreichen.
Die Zustimmung zu diesem Vergütungsplan war nicht garantiert, da einige einflussreiche Beratungsfirmen, die Empfehlungen für Aktionäre abgeben, sich gegen den Plan aussprachen. Robyn Denholm, die Vorsitzende des Verwaltungsrats, betonte, dass Musk leer ausgehen würde, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Musk selbst erklärte, dass ihm weniger das Geld als vielmehr der Erhalt seines Einflusses bei Tesla wichtig sei, den er durch eine Erhöhung seiner Beteiligung auf 25 Prozent sichern möchte.
Trotz dieser positiven Entwicklungen steht Tesla vor Herausforderungen, da das Unternehmen auf ein zweites Jahr mit Absatzrückgängen zusteuert. Musk sieht die Zukunft von Tesla in der Entwicklung von selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern. Analysten der UBS haben die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung zum Vergütungsplan mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen, was darauf hindeutet, dass Musk weiterhin an Tesla gebunden bleibt, was kurzfristig einige Risiken für den Aktienkurs mindern könnte.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 429,5USD auf Nasdaq (08. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.