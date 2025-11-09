SUSS Microtec: Erholung in Sicht – Analysten heben Kursziele an!

Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SUSS Microtec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Analyst Michael Kuhn betont, dass das Unternehmen gut positioniert sei, um von dem Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) zu profitieren. Die jüngsten Äußerungen des Unternehmenschefs zur Stimmung im Halbleitersektor seien zuversichtlicher als zuvor, was die Einschätzung der Chancen und Risiken positiv beeinflusse.

Der Halbleiterzulieferer SUSS Microtec zeigt Anzeichen einer Erholung nach einer Phase stagnierender Entwicklungen. Unternehmenschef Burkhardt Frick äußerte sich optimistisch und prognostizierte für das vierte Quartal eine deutliche Belebung der Auftragslage, basierend auf konkreten Kundenanfragen. Diese positive Einschätzung folgt auf einen schwachen Auftragseingang im dritten Quartal, der zu einem Rückgang des Aktienkurses um über 25 Prozent führte. Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie jedoch um 3,7 Prozent, was auf eine gewisse Marktberuhigung hindeutet.

Warburg Research hat die Einstufung für SUSS Microtec ebenfalls beibehalten und ein Kursziel von 58 Euro festgelegt. Analyst Malte Schaumann merkt an, dass die Markterwartungen für 2026 realistischer erscheinen und der Fokus auf 2027 eine Neubewertung der Aktien anstoßen könnte. Diese positiven Analystenbewertungen könnten dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen zu stärken.

Die bevorstehende Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für das dritte Quartal wird mit Spannung erwartet. Die Marktteilnehmer sind gespannt, ob die angekündigte Belebung der Aufträge tatsächlich eintritt und ob das Unternehmen seine Gewinnmargen für 2025 anpassen muss. Trotz der optimistischen Prognosen bleibt die Unsicherheit hoch, da die jüngsten Schwankungen des Aktienkurses und die gemischten Signale aus dem Unternehmen Fragen zur Stabilität und Zuverlässigkeit des Managements aufwerfen.

Insgesamt zeigt SUSS Microtec eine Wendung in der Wahrnehmung der Marktanalysten, die sowohl die Chancen als auch die Risiken des Unternehmens neu bewerten. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob die prognostizierte Belebung der Aufträge tatsächlich eintritt und wie sich dies auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens auswirkt.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 31,02EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.