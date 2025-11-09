Leag plant Gigabattery: Deutschlands größte Batteriespeicher für die Energiewende!

Die Gigabattery wird eine Speicherkapazität von 4.000 Megawattstunden haben, was der Menge an Strom entspricht, die etwa 1,6 Millionen Haushalte in vier Stunden verbrauchen. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Energiewende dar, da die Speicherung von erneuerbaren Energien eine zentrale Herausforderung für die zukünftige Energieversorgung darstellt. Die Leag Clean Power GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Fluence Energy GmbH einen umfangreichen Liefervertrag unterzeichnet, der den Bau des Speichers ermöglicht.

Der Energiekonzern Leag plant den Bau eines der größten Batteriespeicher in Deutschland am Standort Jänschwalde in Brandenburg. Laut einer Unternehmenssprecherin wird die sogenannte "Gigabattery" mit einer Leistung von 1.000 Megawatt die erste ihrer Art in der Lausitz sein und einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien leisten. Diese Art von Speichersystemen ist entscheidend, um den tagsüber erzeugten Solarstrom zu speichern und in Zeiten ohne Sonnenschein oder bei Windflauten zur Verfügung zu stellen.

Die Gigabattery wird im Vergleich zu anderen Projekten in Deutschland als besonders groß eingestuft. Ende Oktober 2023 hatte der Energiekonzern RWE in Bayern den Spatenstich für einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von rund 700 Megawattstunden gesetzt, was die Bedeutung des Leag-Projekts unterstreicht. Die Gigabattery wird somit nicht nur eine technische Innovation darstellen, sondern auch ein strategischer Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Energiezukunft für Deutschland und Europa.

Die Investition in solche Speichertechnologien ist von großer Bedeutung, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz zu fördern. Mit der Gigabattery in Jänschwalde wird ein weiterer Schritt in Richtung einer klimafreundlicheren Energieversorgung unternommen, der auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region unterstützen könnte.

Insgesamt zeigt das Projekt von Leag, wie wichtig innovative Lösungen im Bereich der Energiespeicherung sind, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern und eine zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen. Die Entwicklungen in Jänschwalde könnten als Modell für zukünftige Projekte in anderen Regionen dienen und die Rolle Deutschlands als Vorreiter in der Energiewende weiter festigen.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 43,01EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.