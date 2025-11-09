Amundi erhöht Stimmrechtsanteil an Allianz SE: Was bedeutet das für Investoren?

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten und die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die Amundi S.A., mit Sitz in Paris, Frankreich. Am 3. November 2025 überschritt Amundi die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Allianz SE. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Amundi beträgt nun 3,10 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 2,94 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Allianz SE beläuft sich auf 386.166.676.

Am 6. November 2025 veröffentlichte die Allianz SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Allianz SE, die ihren Sitz in München hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der Allianz SE lautet 529900K9B0N5BT694847.

Die Mitteilung enthält auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen. Amundi hält direkt 11.970.976 Stimmrechte, was 3,10 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Darüber hinaus gibt es eine geringe Anzahl von Stimmrechten, die durch Wertpapierleihe (securities lending) gehalten werden, was 0,01 % ausmacht. In Bezug auf andere Instrumente, die Stimmrechte betreffen, sind keine weiteren relevanten Anteile verzeichnet.

Die Mitteilung stellt klar, dass Amundi S.A. weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Allianz SE halten. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen von Amundi wird ebenfalls aufgeführt, jedoch ohne spezifische Stimmrechtsanteile.

Zusätzlich kündigte die Allianz SE am 7. November 2025 die bevorstehende Veröffentlichung ihrer Quartalsberichte an. Die Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr wird am 14. November 2025 veröffentlicht und ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar. Die Berichte können auf der offiziellen Website der Allianz abgerufen werden.

Diese Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und bieten Investoren und der Öffentlichkeit wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse und die finanzielle Transparenz des Unternehmens.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 353,5EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.