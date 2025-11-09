HelloFresh wehrt sich gegen Vorwürfe: CEO Richter bleibt optimistisch!

Besonders in Bezug auf CEO Dominik Richter wird betont, dass die im Bericht getätigten Aussagen unzutreffend sind und seine Transaktionen mit HelloFresh-Aktien verzerrt darstellen. Richter habe durch Verpfändungen Liquidität erlangt, die er zur Finanzierung weiterer Käufe von HelloFresh-Aktien verwendet habe. Dies zeige sein Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens und seine Interessen, die mit denen der Aktionäre übereinstimmen. Im Jahr 2025 habe Richter mehrere Millionen Euro in den Kauf von Aktien investiert und in den letzten fünf Jahren keine Aktien verkauft. Der Umfang der Aktienverpfändungen sei ebenfalls falsch dargestellt, und es bestehe kein Risiko von Margin Calls.

HelloFresh SE hat am 7. November 2025 eine klare Stellungnahme veröffentlicht, in der die Anschuldigungen von Grizzly Research entschieden zurückgewiesen werden. Der Bericht von Grizzly Research, der am Vortag veröffentlicht wurde, äußert kritische Ansichten zur aktuellen Unternehmensperformance, Governance und den zukünftigen Geschäftsaussichten von HelloFresh. Das Unternehmen bezeichnet die darin enthaltenen Behauptungen als unsubstantiiert, veraltet oder aus dem Kontext gerissen.

HelloFresh betont, dass Governance, Transparenz und verantwortungsbewusstes Handeln für das Unternehmen von großer Bedeutung sind. Die Handlungen des Aufsichtsrats und des Vorstands seien im Einklang mit den Interessen der Aktionäre. Der operative Fokus liege auf der Effizienzsteigerung, Margenverbesserung und disziplinierter Kapitalallokation, wie bereits in der Pressemitteilung zu den Q3 2025 Finanzkennzahlen kommuniziert wurde. Das Unternehmen setze sich weiterhin für nachhaltige Kundenzufriedenheit und langfristige Wertschöpfung ein.

Die Aktien von HelloFresh erlebten am Vortag einen dramatischen Kursrückgang von fast 13 Prozent, nachdem die Vorwürfe des Short-Sellers bekannt wurden. Dies führte zu einem vorübergehenden Rückgang auf den niedrigsten Stand seit August des Vorjahres. Die Stellungnahme des Unternehmens half jedoch, den Kurs zu stabilisieren, sodass das Minus zuletzt auf 2,6 Prozent reduziert werden konnte.

HelloFresh, gegründet 2011 in Berlin, ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen und agiert unter mehreren Marken in verschiedenen Ländern. Das Unternehmen ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im MDAX gelistet.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,17 % und einem Kurs von 5,65EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.