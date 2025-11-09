Siemens Mobility sichert sich Milliardenauftrag für neue Doppelstockzüge!
Siemens Mobility hat einen bedeutenden Milliardenauftrag von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) erhalten, der die Lieferung von 116 neuen Doppelstockzügen umfasst. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf etwa 2 Milliarden Franken (rund 2,15 Milliarden Euro). Die Züge sind für den Einsatz in der S-Bahn Zürich sowie in der Westschweiz vorgesehen und sollen ab den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden. Die SBB begründete die Vergabe des Auftrags mit dem vorteilhaftesten Angebot, das Siemens Mobility im Rahmen des Beschaffungsrechts unterbreitet hat.
Die neuen Doppelstockzüge sind 150 Meter lang und bieten Platz für 540 Fahrgäste. Sie zeichnen sich durch ein erhöhtes Platzangebot für Kinderwagen, Fahrräder und Gepäck aus, was sie besonders familienfreundlich macht. Zudem können die Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde fahren, was die Effizienz und Pünktlichkeit im öffentlichen Nahverkehr steigern soll. Die SBB hat sich zudem eine Option auf die Beschaffung von 84 weiteren Fahrzeugen gesichert, was auf eine mögliche Erweiterung des Angebots hinweist.
Parallel dazu hat Siemens Mobility auch einen Auftrag für die S-Bahn Mitteldeutschland erhalten, der die Lieferung von 75 neuen Mireo-Zügen umfasst. Diese Züge sollen ab Dezember 2026 den öffentlichen Nahverkehr in der Region Leipzig stärken. Der Auftragswert beträgt rund 500 Millionen Euro und stellt die größte Bestellung für die Mireo-Zugplattform dar. Die neuen Züge bieten unterschiedliche Sitzplatzkapazitäten: 100 Sitzplätze in den zweiteiligen Zügen, 150 in den dreiteiligen und 200 in den vierteiligen Modellen. Darüber hinaus sind die Züge mit einem separaten 1. Klasse-Bereich, kostenlosem WLAN, einem Familienbereich und barrierefreien Zugängen ausgestattet.
Diese Aufträge unterstreichen die wachsende Bedeutung von Siemens Mobility im Bereich des Schienenverkehrs und die kontinuierlichen Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Europa. Die neuen Züge sollen nicht nur den Komfort für die Fahrgäste erhöhen, sondern auch zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den jeweiligen Regionen beitragen.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 240,7EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.