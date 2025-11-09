Siemens Mobility sichert sich Milliardenauftrag für neue Doppelstockzüge!

Siemens Mobility hat einen bedeutenden Milliardenauftrag von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) erhalten, der die Lieferung von 116 neuen Doppelstockzügen umfasst. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich auf etwa 2 Milliarden Franken (rund 2,15 Milliarden Euro). Die Züge sind für den Einsatz in der S-Bahn Zürich sowie in der Westschweiz vorgesehen und sollen ab den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden. Die SBB begründete die Vergabe des Auftrags mit dem vorteilhaftesten Angebot, das Siemens Mobility im Rahmen des Beschaffungsrechts unterbreitet hat.

Die neuen Doppelstockzüge sind 150 Meter lang und bieten Platz für 540 Fahrgäste. Sie zeichnen sich durch ein erhöhtes Platzangebot für Kinderwagen, Fahrräder und Gepäck aus, was sie besonders familienfreundlich macht. Zudem können die Züge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde fahren, was die Effizienz und Pünktlichkeit im öffentlichen Nahverkehr steigern soll. Die SBB hat sich zudem eine Option auf die Beschaffung von 84 weiteren Fahrzeugen gesichert, was auf eine mögliche Erweiterung des Angebots hinweist.