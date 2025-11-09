Fabasoft AG: Umsatz und Ergebnis steigen – Positive Halbjahreszahlen 2025!

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg auf 11,1 Millionen Euro, während das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) um 10,4 % auf 7,3 Millionen Euro zulegte. Diese Ertragssteigerungen wurden trotz anhaltender Investitionen in die Fabasphere und steigender Personalaufwendungen erzielt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen nur moderat um 1,1 %, was zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten im Griff hat.

Die Fabasoft AG hat am 7. November 2025 ihre Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 veröffentlicht und dabei eine positive Entwicklung in Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Im Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2025 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 43,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsatzerlöse, die von 57,0 % auf 59,8 % gestiegen sind, was auf eine stärkere Kundenbindung und ein wachsendes Geschäft mit wiederkehrenden Einnahmen hinweist.

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung verzeichnete Fabasoft einen Rückgang des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit auf 0,8 Millionen Euro, im Vergleich zu 4,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dies könnte auf temporäre Faktoren oder Veränderungen im Nettoumlaufvermögen zurückzuführen sein, die in der Mitteilung nicht näher erläutert wurden. Zum 30. September 2025 beschäftigte Fabasoft 497 Mitarbeiter, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

CEO Helmut Fallmann äußerte sich optimistisch über die Geschäftsentwicklung und betonte die Notwendigkeit, weiterhin in Marketing, Vertrieb und Kundenbeziehungen zu investieren, um die Marktpräsenz von Fabasoft zu stärken. In einem herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld konnte das Unternehmen sowohl Umsatz als auch Ertragskennzahlen steigern, was auf eine solide Geschäftsstrategie hinweist.

Die vollständigen Halbjahreszahlen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar. Fabasoft positioniert sich als führender Anbieter im Bereich Dokumenten- und Prozessmanagement und setzt auf innovative Lösungen, die durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Trotz der positiven Zahlen gibt es jedoch Unsicherheiten im Markt, die zu einer negativen Reaktion der Anleger geführt haben könnten.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 14,60EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.