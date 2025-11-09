Boeing entgeht Strafverfolgung: 1,1 Milliarden Dollar Deal nach Katastrophen

Die Abstürze, die im Oktober 2018 und im März 2019 stattfanden, wurden durch eine fehlerhafte Assistenzsoftware ausgelöst, die die Steuerung der Flugzeuge unter bestimmten Bedingungen übermäßig beeinflusste. Interne Mitarbeiter von Boeing hatten bei der Zertifizierung der 737 Max die Notwendigkeit spezieller Schulungen für diese Software als unnötig erachtet. Im Zuge der Vereinbarung hatte Boeing bereits zuvor eine Strafe von 243,6 Millionen Dollar sowie 500 Millionen Dollar an die Opferfamilien gezahlt.

In einer bedeutenden Entscheidung hat ein US-Gericht in Texas entschieden, dass Boeing nicht weiter strafrechtlich verfolgt wird im Zusammenhang mit den zwei tödlichen Abstürzen von Flugzeugen des Typs 737 Max, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen. Der zuständige Richter billigte eine Vereinbarung zwischen Boeing und dem US-Justizministerium, die eine Zahlung von über 1,1 Milliarden Dollar (ca. 950 Millionen Euro) umfasst. Diese Summe setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: Boeing wird 243,6 Millionen Dollar als Strafe zahlen, 444,5 Millionen Dollar in einen Fonds für die Hinterbliebenen einbringen und 455 Millionen Dollar in Sicherheits- und Qualitätsmaßnahmen investieren.

Ein dramatischer Vorfall im Januar 2024, bei dem ein Rumpffragment eines neuen Boeing-Flugzeugs im Steigflug abbrach, führte jedoch zu neuen Ermittlungen. Das US-Justizministerium stellte fest, dass Boeing gegen die Auflagen der ursprünglichen Vereinbarung verstoßen hatte, was zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens führte. Im Juli 2024 bekannte sich Boeing schuldig, die US-Regierung bei der Zertifizierung betrogen zu haben, was die Tür für eine neue Vereinbarung öffnete, die unter anderem eine zusätzliche Geldstrafe und die Einsetzung eines Aufpassers des Justizministeriums vorsah.

Familien der Opfer kritisierten den Deal scharf und forderten deutlich höhere Strafen sowie weitere Konsequenzen für Boeing. Das Gericht wies jedoch die Forderung nach einem Sonderermittler zurück.

Parallel dazu hat die deutsche Marine ihr erstes modernes Aufklärungsflugzeug des Typs P-8A Poseidon erhalten, das zur Überwachung großer Seegebiete und zur Bekämpfung von U-Boot-Bedrohungen eingesetzt werden kann. Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte die Bedeutung dieser Technologie für die NATO und die Sicherheit im Nordatlantik. Die P-8A Poseidon, die auf der Boeing 737 basiert, wird in Nordholz stationiert und ersetzt das ältere Modell P-3C Orion.

