Euro-Kurs über 1,15 Dollar: Stabilisierung oder drohender Rückgang?

Die jüngsten robusten Konjunkturdaten aus den USA haben den Euro belastet, da sie die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dämpfen. Dies führte zu einer Stärkung des US-Dollars. In Deutschland hingegen bewegten die Konjunkturdaten den Euro-Kurs kaum. Obwohl die Fertigung im Verarbeitenden Gewerbe im September dank eines Anstiegs in der Automobilindustrie zulegte, fiel der Anstieg geringer aus als von Analysten erwartet. Dies änderte nichts an dem negativen Trend, wie Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg anmerkte.

Am Donnerstag erholte sich der Euro-Kurs leicht und überschritt wieder die Marke von 1,15 US-Dollar, nachdem er zuvor unter Druck geraten war. Der Kurs notierte zuletzt bei 1,1511 Dollar, was über dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) von 1,1492 Dollar lag. Trotz dieser Erholung bleibt das übergeordnete Bild laut Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) von Risiken geprägt. Der jüngste Rückgang unter die Marke von 1,1542 Dollar könnte den Raum für weitere Abwärtsbewegungen bis unter 1,14 Dollar eröffnen.

Im US-Handel blieb der Euro am Donnerstag über der Marke von 1,15 US-Dollar und notierte bei 1,1543 Dollar. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1533 Dollar fest. Am Freitag hielt sich der Euro klar über 1,15 Dollar und kostete am Morgen 1,1533 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf denselben Wert festgelegt. Die Stimmung der Verbraucher in den USA wird am Nachmittag im Fokus stehen, während der US-Arbeitsmarktbericht aufgrund eines "Shutdowns" möglicherweise nicht veröffentlicht wird. Dies könnte die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten beeinträchtigen.

Am Freitag stieg der Euro weiter und die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1561 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8649 Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für den Euro auf 0,88110 britische Pfund, 176,99 japanische Yen und 0,9312 Schweizer Franken fest.

Insgesamt bleibt die Marktentwicklung angespannt, und die Prognosen deuten darauf hin, dass der Euro-Kurs weiterhin unter Druck stehen könnte, während gleichzeitig die Möglichkeit einer Stabilisierung über der 1,15er-Marke besteht. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die weitere Entwicklung des Euro-Kurses sein.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,157USD auf Forex (09. November 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.