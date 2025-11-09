HOCHTIEF hebt Gewinnprognose deutlich an – Anleger reagieren gemischt!

HOCHTIEF plant, am selben Tag um 14:30 Uhr MEZ seinen vollständigen Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2025 zu veröffentlichen. Der operative Konzerngewinn wird als das um nicht-operative Effekte bereinigte nominale Nettoergebnis definiert. Diese positive Entwicklung wird von Analysten als Indikator für das außergewöhnlich hohe Wachstum des Unternehmens, insbesondere im US-Geschäft, gewertet.

Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft hat am 6. November 2025 eine signifikante Erhöhung ihrer Prognose für den operativen Konzerngewinn bekannt gegeben. Der Vorstand des Baukonzerns revidierte die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr auf eine Spanne von 750 bis 780 Millionen Euro, im Vergleich zu zuvor 680 bis 730 Millionen Euro. Diese Anpassung entspricht einer Steigerung von 20 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem der operative Gewinn bei 625 Millionen Euro lag. Die Entscheidung zur Anhebung der Prognose basiert auf einer optimistischen Einschätzung der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2025, insbesondere aufgrund der starken Gewinndynamik im Segment Turner.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HOCHTIEF nach der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal und der Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Analyst Graham Hunt hebt hervor, dass die Ergebnisse die Markterwartungen übertroffen haben und die Anhebung des Gewinnziels auf die starke Nachfrage nach Rechenzentren zurückzuführen ist.

Die Reaktion der Anleger auf die Prognoseanhebung war zunächst gemischt. Am Donnerstagnachmittag kam es zu Gewinnmitnahmen, gefolgt von einer Erholung der Aktienkurse. Die HOCHTIEF-Aktien stiegen zunächst um über 6 Prozent auf ein Rekordhoch von 278,60 Euro, bevor sie auf einen Zuwachs von gut 3 Prozent auf 270,20 Euro zurückfielen. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs des Unternehmens mehr als verdoppelt, was auf das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Geschäftsentwicklung hinweist.

Insgesamt zeigt die Prognoseanhebung von HOCHTIEF eine positive Geschäftsentwicklung und das Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere im Hinblick auf die steigende Nachfrage im Bau- und Infrastruktursektor.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 274EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.