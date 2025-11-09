Borussia Dortmund: EBT springt auf 25,6 Millionen Euro – Rekord durch Transfers!

Die Gesamterlöse des Konzerns blieben mit 107,0 Millionen Euro nahezu stabil (Vorjahresquartal: 107,3 Millionen Euro). Der Umsatz aus dem Spielbetrieb betrug 4,9 Millionen Euro, während die Einnahmen aus Werbung und TV-Vermarktung bei 36,6 Millionen Euro und 47,7 Millionen Euro lagen. Der Bereich Merchandising erzielte 8,9 Millionen Euro, während die Einnahmen aus Catering und anderen Dienstleistungen auf 8,9 Millionen Euro sanken.

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hat am 7. November 2025 vorläufige Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 veröffentlicht. Im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2025 konnte der Verein das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) auf 25,6 Millionen Euro steigern, was einem Anstieg von 23,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht, in dem das EBT nur 1,7 Millionen Euro betrug. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf einen signifikanten Anstieg der Einnahmen aus Transfergeschäften zurückzuführen, die sich auf 52,9 Millionen Euro beliefen – ein Plus von 33,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bruttokonzerngesamtleistung, die die Konzernumsatzerlöse und realisierten Brutto-Transferentgelte umfasst, stieg auf 175,3 Millionen Euro, was eine Steigerung um 34,0 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Die Personalaufwendungen erhöhten sich auf 66,1 Millionen Euro, während die Abschreibungen auf 27,8 Millionen Euro stiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich hingegen auf 35,2 Millionen Euro.

Das Konzernfinanzergebnis verschlechterte sich auf -0,9 Millionen Euro, und die Steueraufwendungen beliefen sich auf -2,6 Millionen Euro. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 14. November 2025 veröffentlicht und ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Zusammenfassend zeigt Borussia Dortmunds erstes Quartal 2025/2026 eine starke Verbesserung im Ergebnis, insbesondere durch Transfergeschäfte, während die Umsätze stabil blieben. Trotz gestiegener Kosten in einigen Bereichen bleibt der Verein auf einem positiven Kurs, was die finanziellen Perspektiven betrifft.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,315EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.