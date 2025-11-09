ecotel communication: Umsatzsprung und verdoppelte Gewinne im Q3 2025!

Der Rohertrag erhöhte sich um 7,7 % auf 27,0 Millionen Euro, während das operative EBITDA um 26,7 % auf 6,0 Millionen Euro stieg. Diese Ergebnisse spiegeln die Effizienzgewinne und die Konzentration auf hochmargige Dienstleistungen wider. Trotz einmaliger Aufwendungen in Höhe von 0,8 Millionen Euro im Zusammenhang mit strategischen Neuausrichtungen konnte das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden, was die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens unterstreicht.

Die ecotel communication ag hat im dritten Quartal 2025 erfreuliche Ergebnisse erzielt, die die Erwartungen übertreffen. Der Konzernumsatz stieg um 5,1 % auf 90,0 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Besonders das margenstarke Geschäftskundensegment zeigte eine positive Entwicklung, mit einem Umsatz von 37,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,4 Millionen Euro entspricht. Dies ist auf die strategische Ausrichtung als Multi-Service-Provider zurückzuführen, die es ecotel ermöglicht, standortübergreifende Konnektivitätslösungen anzubieten und hochwertige Produktkombinationen zu nutzen.

Die Analysten von Sphene Capital haben ihr Kursziel für die ecotel-Aktien auf 35,20 Euro angehoben, was eine signifikante Kurssteigerung von 175 % im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,80 Euro über einen Zeitraum von 24 Monaten impliziert. Die Empfehlung bleibt „Buy“. Das Unternehmen plant, in den kommenden drei Jahren insgesamt 2,40 Euro an Dividenden auszuschütten, was die Attraktivität der Aktie weiter erhöht.

Die strategische Fokussierung auf das Geschäftskundensegment zeigt bereits Wirkung, da der Umsatzanteil in diesem Bereich auf 41,6 % gestiegen ist, während der operative Ergebnisanteil bei 83,1 % liegt. Die im Vorjahr akquirierten Großkundenaufträge mit einem Gesamtwert von über 20 Millionen Euro tragen zur Umsatzsteigerung bei. Auch im Wholesale-Segment wurde ein Umsatzanstieg von 3,9 % auf 52,6 Millionen Euro verzeichnet, was angesichts der Volatilität dieses Segments als positiv gewertet wird.

Insgesamt blickt der Vorstand optimistisch auf das Schlussquartal 2025 und erwartet, die Jahresprognose zu erreichen. Die ecotel communication ag hat sich als einer der führenden Anbieter im deutschen Telekommunikationsmarkt etabliert und bedient über 11.000 Kunden mit einem umfassenden Full-Service-Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.

Die ecotel communication Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.