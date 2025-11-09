CENIT AG: Positive Ergebnisse trotz Umsatzrückgang – Wachstum in Asien!

Das Unternehmen profitiert von den Effekten seines Restrukturierungsprogramms, was sich in einem EBIT von 2,2 Millionen Euro niederschlug, was einer Steigerung von 11,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Personalaufwendungen konnten signifikant gesenkt werden, und die Mitarbeiterzahl wurde auf 912 reduziert. Diese Maßnahmen führten zu einer Verbesserung der Kostenstruktur, die sich positiv auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken sollte.

Die CENIT AG hat im dritten Quartal 2025 eine positive Ergebnisentwicklung gezeigt, trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 3 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf 50,5 Millionen Euro, wobei die Erlöse aus der Eigensoftware um 5,7 % gestiegen sind. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsätze, die um 10,3 % zulegten. Im Gegensatz dazu sanken die Umsätze mit Fremdsoftware und Beratungsleistungen um 3 % bzw. 5,2 %. Der Vorstand sieht Wachstumspotenzial im asiatischen Markt, insbesondere in China, wo ein neuer Flugzeughersteller als Kunde gewonnen werden konnte. Diese Expansion könnte die Abhängigkeit von der deutschen Industrie verringern.

Für das Gesamtjahr 2025 wird ein nahezu ausgeglichenes EBIT erwartet, insbesondere da das vierte Quartal traditionell das stärkste ist. Im Jahr 2026 wird ein deutliches Ergebniswachstum prognostiziert, da Einmalaufwendungen wegfallen und die Kosteneinsparungen voll zur Wirkung kommen. Analysten von Montega AG haben ihre Kaufempfehlung für die CENIT AG bekräftigt und das Kursziel auf 14 Euro angehoben.

Die CENIT AG hat im bisherigen Jahresverlauf einen Umsatz von 154,2 Millionen Euro erzielt, was einer leichten Steigerung von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist jedoch teilweise auf den erstmaligen Einbezug der im Juli 2024 erworbenen Analysis Prime zurückzuführen. Bereinigt um diesen Effekt wäre ein Umsatzrückgang zu verzeichnen gewesen. Das EBIT lag mit -1,5 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert, was auf Sonderaufwendungen im Rahmen des Restrukturierungsprogramms zurückzuführen ist.

Insgesamt zeigt die CENIT AG Fortschritte in einem herausfordernden Marktumfeld und wird voraussichtlich von der angepassten Kostenstruktur und den positiven Effekten der Restrukturierung in den kommenden Jahren profitieren. Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, mit einem Kursziel von 16 Euro für 2026.

Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 7,04EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.